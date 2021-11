Prédictions UFC 268 pour Kamaru Usman contre Colby Covington 2 de Jorge Masvidal, Daniel Cormier, Michael Bisping, Khamzat Chimaev et plus

Cela pourrait devenir très fougueux samedi au Madison Square Garden lorsque Kamaru Usman et Colby Covington se rencontreront pour la deuxième fois.

La paire s’est battue pour le titre UFC des poids mi-moyens d’Usman à l’UFC 245 fin 2019 dans un classique absolu d’un combat pour le titre UFC – et le regard fixe d’avant-combat suggère cette fois que beaucoup de mauvais sang existe toujours.

Usman et Covington se sont affrontés lors du regard fixe d’avant-combat

Covington a dirigé Usman aussi près que quiconque lorsqu’ils se sont rencontrés à l’UFC 245 et a fait preuve d’une ténacité pour continuer jusqu’à la fin

Alors que tout allait bien avant le tour final, Usman a fini par remporter la victoire après avoir cassé la mâchoire de Covington et remporté une victoire par TKO.

Que va-t-il se passer cette fois-ci ? Certains des plus grands noms du MMA ont eu leur mot à dire.

Jorge Masvidal, ancien challenger poids welter de l’UFC: victoire d’Usman

«Je pense que qui va gagner et qui je veux gagner, c’est Usman. Je pense que la puissance qu’il a montrée lors de ses derniers combats et le petit écart qu’il a creusé sont là où Colby ne s’est jamais senti à l’aise et ne peut tout simplement pas produire de puissance.

« Il a essayé toute sa vie de le faire, vous savez. Il peut prendre tous les stéroïdes qu’il veut et il n’aura toujours pas le pouvoir.

Usman a éliminé Masvidal pour conserver son titre des poids welters à l’UFC 261

Daniel Cormier, ancien champion des poids mi-lourds et lourds de l’UFC: victoire d’Usman

« Usman a montré qu’il s’améliorait encore. Comment ce mec va-t-il mieux ?

« Si Covington veut réussir dans ce combat, il doit lutter. Il doit trouver des moyens de faire descendre Usman au sol. Beaucoup plus facile à dire qu’à faire – Usman n’est pas abattu. Je ne pense pas l’avoir déjà vu abattu dans un combat.

Michael Bisping, Temple de la renommée de l’UFC : victoire d’Usman

« Kamaru doit battre Colby ce week-end et ce n’est pas gravé dans le marbre. Je dirais que Kamaru le bat et je pense qu’il ferait une performance dominante et je pense qu’il l’arrête à nouveau.

«Mais ce n’est pas écrit dans la pierre, Colby se présente pour provoquer un bouleversement.

«Tout d’abord, le premier combat a été un très, très bon combat et deuxièmement, Colby est un gars controversé et beaucoup de gens vont se connecter pour regarder ce combat.

«Il y a certainement des arguments à faire valoir pour que d’autres personnes soient plus méritantes, bien sûr que vous le pouvez. Cependant, ce combat a lieu et beaucoup de gens sont excités à ce sujet et samedi soir va être fantastique.

Michael Bisping a du respect pour Colby Covington en tant que combattant, mais pense que Kamaru Usman est au sommet

«Je suis ravi de voir comment Colby va aborder celui-ci différemment, je suis ravi de voir les progrès réalisés par Kamaru dans les améliorations depuis son dernier combat.

« Et si Kamaru le bat, nous n’aurons pas à entendre parler de Colby et de ses taureaux *** pendant un bon bout de temps, car il n’aura pas un troisième crack !

«Écoutez, Colby pour tous ses taureaux *** et tout est un sacré combattant. Il se bat à un rythme extrêmement élevé, il frappe les gens, il apporte beaucoup d’excitation – avant et après le combat – controversé, oui, mais le gars est une star.

Glover Teixiera, champion des poids mi-lourds de l’UFC : victoire d’Usman

« Je ne sais pas. Ils sont tous les deux très durs. Colby Covington est un enfant super dur. Kamaru Usman est sur une lancée.

« Si vous me donnez cent dollars et dites » vous devez parier cet argent « , je parierai sur Kamaru Usman. C’est difficile à dire parce que Colby est – vous savez. Kamaru est tellement intelligent.

« Vous voyez ce qu’il a fait avec Masvidal lors de ce premier combat et vous pensez: » Oh mec, ce combat pourrait être un peu différent « mais ensuite il est allé là-bas et l’a assommé. »

Glover Teixeira est le plus vieux champion UFC de tous les temps et il se range du côté de Kamaru Usman

Jan Blachowicz, ancien champion des poids mi-lourds de l’UFC: victoire d’Usman

« Usman est, vous savez, c’est une bête. Donc, il va gagner le combat.

Stephen Thompson, ancien challenger poids welter de l’UFC: victoire d’Usman

« Nous savons [Usman is] un lutteur phénoménal. Il a un réservoir d’essence, mais maintenant il termine les gars. Il vient d’éliminer l’un des meilleurs attaquants de la division des poids welters, Jorge Masvidal, et il endort les gens.

«Il a endormi Gilbert Burns avec le jab. Il s’améliore donc partout, pas seulement dans sa lutte, mais aussi dans ses frappes. Je pense que j’ai eu Kamaru Usman.

Stephen Thompson explique pourquoi Kamaru Usman doit gagner

«Kamaru Usman va le mettre sur Colby Covington – le mettre sur lui. Sa frappe est meilleure que la dernière fois qu’ils se sont battus.

«C’est un très gros poids welter. C’est un poids welter très fort et je pense que ça va se passer comme il l’a fait la dernière fois. Mais dans moins de temps, vous savez, leur lutte sera neutre.

« Ils vont neutraliser la lutte. Tous les deux, ils vont maintenir le combat et Kamaru va l’endormir.

Khamzat Chimaev, sensation UFC 10-0: victoire d’Usman

«Je pense à Usman. Je pense que ce sera une décision en fait, si personne n’est blessé dans le combat. Rien de spécial avec ces gars. Un lutteur et ce sera un stand-up [fight]. «

Khamzat Chimaev espère avoir les yeux rivés sur le vainqueur d’Usman et Covington dans un avenir pas trop lointain

Michael Chandler, ancien challenger du titre des poids légers de l’UFC: victoire d’Usman

«Vous savez, les gens oublient et discréditent parce que Colby s’est blessé à la mâchoire et a terminé que c’était 2-2 avant ce tour final. Je pense qu’Usman est maintenant le numéro un livre pour livre dans le monde et je pense qu’il mérite de l’être, mais je pense que Colby Covington pose beaucoup de menaces et pose un test difficile.

«Mais connaissant Kamaru, la façon dont il s’entraîne et la façon dont il vit sa vie, je vous garantis qu’il est concentré et préparé pour ce combat. Je pense que Kamaru remporte à nouveau la victoire, mais nous sommes prêts pour un combat divertissant.

Michael Chandler dit qu’il sait que Kamaru Usman sera prêt

Dan Hooker, poids léger de l’UFC : victoire d’Usman

«Je pense que ça se jouera comme le dernier. Quand vous avez deux lutteurs de haut niveau, c’est trop dur d’essayer de s’abattre, ça demande trop d’énergie. Cela se transforme donc en un match de kickboxing / frappe et Usman a l’air de mieux en mieux.

« Il a travaillé avec Trevor Wittman qui est un sorcier absolu, donc sa frappe est encore meilleure et je pense qu’il fera une performance encore plus impressionnante. »

Paddy Pimblett, poids léger de l’UFC: victoire d’Usman

« Usman. TKO ou KO.

Dan Hooker pense que l’entraînement de Kamaru Usman avec Trevor Wittman est le facteur x