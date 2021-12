Prédire la liste livre pour livre de la boxe avec les nouveaux Floyd Mayweather Shakur Stevenson, Vergil Ortiz Jr et Devin Haney remplaçant Canelo, Tyson Fury et Oleksandr Usyk

Canelo Alvarez, Terence Crawford et Oleksandr Usyk sont au sommet des listes livre pour livre de la boxe à l’approche de 2022 – mais avec chaque homme dans la trentaine, à quoi ressemblera le top 10 dans cinq ans ?

Qui seront les stars les plus éblouissantes du sport si nous nous dirigeions plutôt vers 2027 ?

Canelo est au top maintenant, mais sera-t-il encore là dans cinq ans ?

Bien sûr, ce n’est pas une science exacte. Alvarez aura 36 ans dans cinq ans et peut-être encore assez proche de son apogée pour figurer (bien qu’avec déjà 60 combats professionnels à son actif, il est probable qu’il sera heureusement à la retraite dans son pyjama en soie élégant). Encore plus délicat est le « Monster » Naoya Inoue, 28 ans, une star du P4P maintenant et qui – même avec les poids les plus légers – pourrait encore être proche de son apogée à 33 ans. Mais cela gâche le plaisir.

Il s’agit de regarder les étoiles montantes de la boxe aujourd’hui, de regarder dans la boule de cristal de talkSPORT et de déterminer qui sera le Mayweather, Canelo ou Pacquiao du futur (et qui sera laissé pour compte comme tant Adrien Broner). Que le futur compte à rebours livre pour livre commence.

Jared Anderson

Essayer de prédire la prochaine star de la boxe est déjà assez difficile sans jeter des poids lourds – où un coup de poing peut transformer une perspective chaude en un sans espoir – dans le mélange. C’est un choix risqué, mais Anderson, 22 ans, qui possède un dossier parfait de 11-0 (11 KO) a le pouvoir et le charisme pour éventuellement s’intégrer lorsque Tyson Fury, Usyk, Anthony Joshua et Deontay Wilder ont pris leur retraite. Une chose est sûre : après tous les malheurs de Jarrell Miller, Jared a définitivement redonné la dignité dont il avait tant besoin au surnom de « Big Baby ».

BOUM Maintenant 11 combats, 11 KO pour l’étoile montante Jared Anderson 🤩 #LomaCommey (via @trboxing) pic.twitter.com/AqhhjSRvQn – DAZN Boxing (@DAZNBoxing) 12 décembre 2021

Brandun Lee

Il n’y a pas de noms sur le record de ce poids mi-moyen californien qui montre qu’il est la vraie affaire, mais le test oculaire indique que Lee pourrait être un peu spécial. Le joueur de 22 ans mène une séquence de 14 combats consécutifs par KO, mais si cela suggère un cogneur, ses 190 combats amateurs et ses quatre titres juniors Golden Gloves vous disent qu’il est vraiment un boxeur bien éduqué. Le grand test survient lorsqu’un adversaire de 140 livres se lève enfin contre sa main droite à tir rapide, mais Lee est un boxeur-puncheur brûlant en pleine ascension.

David Benavidez

Les inquiétudes concernant Benavidez sont ses problèmes en dehors du ring (il a été déchu des ceintures de titre mondial pour n’avoir pas pris de poids et lorsqu’il a été testé positif pour une drogue récréative). Mais le super-moyen de 25 ans a beaucoup d’autres points positifs, sans jeu de mots. Un boxeur grand, fort et imposant avec une séquence moyenne sur le ring, il intimide ses adversaires au fil des rounds. Le discours selon lequel il est la plus grande menace pour Canelo à 168 livres peut être fantaisiste, mais si Benavidez peut garder le nez propre (hum), il peut prolonger son record de 25-0 pendant un certain temps encore.

Ryan Hafey/PBC

Benavidez est une option pour Canelo et certains pensent qu’il pourrait prouver son plus gros test chez les super-moyens Stephen Fulton Jr

Un champion unifié des super-coqs, « Cool Boy Steph », 27 ans, pourrait déjà se glisser sur les listes livre pour livre. Sa victoire en novembre contre son compatriote Brandon Figueroa était une décision majoritaire serrée, mais Fulton de Philadelphie est ce type de combattant rare qui est tout aussi à l’aise pour boxer du pied arrière ou se tenir dans la poche et échanger. Il en a peut-être trop fait contre Figueroa, mais Fulton a une fiche de 20-0, s’améliore et pourrait parfaitement remplir ses 126 livres.

Devin Haney

Il est difficile de prédire lequel des soi-disant « quatre princes » légers aura la meilleure carrière, mais nous excluons Ryan Garcia (qui a encore beaucoup à prouver) et, de manière controversée, Gervonta Davis (qui pourrait être défait par ses sauts de poids et hors du ring). Haney n’est pas parfait : il veut trop échanger pour quelqu’un qui n’est pas un puncheur, mais ce jeune de 23 ans rapide, élégant et élégant possède déjà l’un des jabs les plus croustillants de la boxe. Est 27-0, a un peu à apprendre mais le plafond est haut.

Ed Mulholland/Salle de match

Haney est l’un des meilleurs dans une très bonne division des poids légers Teofimo López

Aurait été proche de la première place ici si les distractions en dehors du ring, l’excès de confiance et un effort formidable de George Kambosos Jr n’avaient pas ruiné le record invaincu de Lopez dans un bouleversement en 2021. Pourtant, un revers de points ne peut pas effacer une victoire sur Vasyl Lomachenko ou ce KO de Richard Comey. Lopez est toujours un bon combo de puissance, de force et d’excellents fondamentaux. Alors qu’il atteint 140 livres, il doit arrêter d’écouter le battage médiatique (y compris son propre père) et le joueur de 24 ans peut remettre sa carrière sur les rails.

Melina Pizano/Matchroom

Lopez ne s’attendait pas à ce que Kambosos – ni beaucoup d’autres – prenne ses ceintures Vergil Ortiz Jr

Le poids welter texan de 23 ans est déjà salué comme l’un des meilleurs espoirs de premier plan de la boxe avec un record sans faille de 18-0 (18 KO). Avec de la puissance dans les deux mains, une grande variété de coups et un jab sous-estimé, Ortiz était dans un thriller mineur contre Egidijus Kavaliauskas (dont la seule défaite précédente était contre Crawford) la dernière fois. Ortiz a été bourdonné au deuxième tour mais a réussi à submerger Kavaliauskas et à renforcer son statut de futur champion.

Tom Hogan – Hogan Photos/Golden Boy

Ortiz est l’un des meilleurs prétendants aux poids welters Keyshawn Davis

Il n’a qu’une fiche de 4-0 en tant que professionnel et a subi une défaite serrée contre son grand rival amateur Andy Cruz lors du match pour la médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo, mais Davis a les compétences pour atteindre le sommet. A seulement 22 ans (quatre ans de moins que Cruz), ce gaucher de 135 livres a déjà l’air remarquablement poli, intelligent et fluide compte tenu de son statut de novice en tant que pro. A signé avec Top Rank après son argent olympique et a tous les outils pour être la prochaine star phare de l’entreprise.

.@ShakurStevenson savait que @KeyshawnDavis était spécial dès le début 🔮 pic.twitter.com/DhZoo0T89t – ESPN Ringside (@ESPNRingside) 12 décembre 2021

Shakur Stevenson

Le gaucher habile et éblouissant commence à être à la hauteur de son propre battage médiatique. Bénéficiant de la vitesse de la main et du pied, le poids super-plume de 24 ans a rendu une tâche difficile facile lorsqu’il a dominé Jamel Herring – après une meilleure victoire en carrière contre Carl Frampton – en octobre, braconnant le hareng au 10e tour. Arrogant avec un sourire d’un mégawatt et n’ayant pas peur de boxer la sécurité en premier pour remporter la victoire, nous n’appelons certainement pas Shakur le nouveau Mayweather. Mais ne soyez pas surpris s’il le dit lui-même.

.

Mayweather 2.0 ? Il pourrait le dire Jaron Ennis

Le timing, la puissance, la vitesse, le sang-froid : ce qui est remarquable à propos du poids welter Ennis, c’est qu’il n’a pas vraiment été présenté comme une perspective incontournable dès le début. Mais lorsque le grand joueur de 24 ans a commencé à lancer une série de premiers KO spectaculaires contre des combattants censés le tester, le monde a commencé à en prendre note. Dans une division de 147 livres pleine de talents, «Boots» est peut-être déjà le meilleur combattant qui ne s’appelle pas Terence Crawford – et une future confrontation avec le n ° 4 de cette liste est une perspective alléchante.

Mentions honorables : Gervonta Davis, Ryan Garcia, Israil Madrimov, Xander Zayas, Lee McGregor, Junto Nakatani

Notes actuelles livre pour livre (selon le magazine Ring) CaneloOleksandr UsykTerence CrawfordNaoya InoueJosh TaylorErrol Spence JrJuan Francisco EstradaVasyl LomachenkoKazuto IokaTyson Fury