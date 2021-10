Prédire laquelle des 13 équipes invaincues du football universitaire perdra au cours de la semaine 7

À mi-chemin de la saison régulière du football universitaire, tout est un gâchis chaotique – ce que nous aimons et encourageons ici à For The Win. Et avec des équipes typiques de puissance et des habitués des éliminatoires de football universitaire comme l’Alabama, Clemson et l’Ohio State qui subissent déjà au moins une défaite, vous vous demandez peut-être : « Eh bien, est-ce que quelqu’un est toujours invaincu ? »

Malgré une certaine folie tout au long de la première moitié de la saison, il reste encore 13 équipes FBS avec des records parfaits avant les affrontements de la semaine 7. Et après ce week-end, il est garanti que ce nombre tombera au moins à une douzaine car deux équipes SEC invaincues jouent samedi pour s’assommer.

A part ça, nous ne pouvons pas prédire l’avenir, aussi beau que cela puisse être. Mais cela ne nous empêche pas d’essayer de deviner quelles équipes FBS actuellement invaincues tomberont pour la première fois ce week-end.

Regarder les éliminatoires du football universitaire: Cincinnati est un sérieux prétendant aux éliminatoires alors que ses chances ne cessent d’augmenter

À l’approche de la semaine 7, le Big Ten est en tête avec trois équipes invaincues : l’Iowa, le Michigan et l’État du Michigan. La SEC en a deux – et encore une fois, ils s’affrontent ce week-end – avec le Big 12 et l’American Athletic Conference. Et l’ACC, Mountain West, Sun Belt et Conference USA en ont chacun un.

Alors quelles équipes resteront invaincues après la semaine 7 ? Eh bien, beaucoup d’entre eux en fait parce qu’il y a plusieurs byes cette semaine.

Voici nos prédictions pour les équipes invaincues de cette semaine, basées sur leurs prochains adversaires, comment ils ont joué jusqu’à présent, les projections du Football Power Index d’ESPN et les informations sur les paris de Tipico Sportsbook. (Tous les matchs ont lieu le samedi, sauf indication contraire.)

Victoires : Clemson, UAB, Caroline du Sud, Vanderbilt, Arkansas, Auburn

Chance de gagner : 42,6 pour cent

Jeu de la semaine 7 : No. 11 Kentucky (15 h 30 HE, CBS)

Invaincu après la semaine 7 : Oui

Équipe SEC invaincue contre équipe SEC invaincue ! La Géorgie a à juste titre mérité sa place de meilleure équipe du pays alors qu’elle continue de parcourir la conférence. Et n’oubliez pas que les Bulldogs étaient déjà de grands gagnants au début pour avoir infligé une défaite à Clemson lors du premier match de la saison, grâce à une défense stellaire. Soit dit en passant, cette défense est également la meilleure du pays et n’accorde en moyenne que 201,2 verges et 5,5 points par match. Et cela ne présage rien de bon pour le Kentucky – qui, en moyenne, exécute le ballon plus qu’il ne le passe – que la défense précipitée de la Géorgie soit n ° 4 dans le pays, n’accordant que 64,2 verges par match. Les Wildcats méritent une tonne de crédit pour être également toujours invaincus et avoir battu la Floride plus tôt ce mois-ci. Malheureusement pour eux, nous prévoyons que la séquence de victoires se terminera sur la route cette semaine contre les Bulldogs, mais la Géorgie ne gagnera pas avec les 22,5 points auxquels elle est favorable.

Victoires : Indiana, Iowa State, Kent State, Colorado State, Maryland, Penn State

Chance de gagner : 6,2 pour cent

Jeu de la semaine 7 : Purdue (15 h 30 HE, ABC)

Invaincu après la semaine 7 : Oui

Avec une autre unité défensive rockstar, l’Iowa ne devrait pas avoir trop de mal à garder Purdue à distance à la maison. La défensive des Hawkeyes est numéro 8 au pays, accordant 274 verges par match et maintenant ses adversaires à une moyenne de 13 points. De plus, la défense mène la nation avec 16 interceptions. Cependant, la défense de Purdue est également assez bonne, nous pensons donc qu’il s’agit d’un match Big Ten typiquement étrange et à faible score, bien que le sur-moins soit de 42,5. Ils pourraient encore s’en rapprocher, mais l’Iowa restera invaincu après cette semaine.

Victoires : Miami (Ohio), Murray State, Indiana, Notre-Dame, Temple

Chance de gagner : 43,4%

Jeu de la semaine 7 : UCF (midi HE, ABC)

Invaincu après la semaine 7 : Oui

Malgré les débats sur Internet à propos de 2021 Cincinnati contre 2017 UCF, ce n’est pas, en fait, 2017 et les Bearcats représentent l’American Athletic Conference. Ils ont actuellement la quatrième meilleure chance de se qualifier pour les éliminatoires du football universitaire, et s’ils gagnent et remportent leur conférence, ils pourraient être la première équipe du groupe des 5 à entrer. Pour cette seule raison, nous ne prévoyons pas une perte ici – ou n’importe quand dans le futur, vraiment. Et en fait, Cincinnati a actuellement les meilleures chances de gagner du football universitaire, donc, encore une fois, ne pariez pas contre les chiffres.

Victoires : Tulane, Caroline occidentale, Nebraska, Virginie-Occidentale, État du Kansas, Texas

Chance de gagner : 15,5 pour cent

Jeu de la semaine 7 : TCU (19 h 30 HE, ABC)

Invaincu après la semaine 7 : Oui

Les Sooners ne ressemblent peut-être pas à l’équipe offensive de grande puissance à laquelle les fans de l’équipe offensive se sont habitués, mais il est clair qu’ils ne tomberont pas sans se battre. Et bien que TCU puisse en proposer un bon, l’Oklahoma devrait survivre cette semaine, même s’il traverse une bataille de quart-arrière entre le partant d’origine Spencer Rattler et le recrue Caleb Williams, qui a couru pour un touché de 66 verges sur le quatrième et 1 dans le deuxième quart et a lancé pour 212 verges et deux touchés lors d’une victoire de retour contre le Texas au cours de la semaine 6. Les Sooners sont les favoris pour gagner par près de deux touchés, mais à part leur victoire de 76-0 sur Western Carolina, tous leurs autres matchs ont été gagnés. par pas plus de sept points. Alors peut-être que c’est un autre proche, mais l’Oklahoma restera invaincu.

COLLEGE FOOTBALL WATCH GRID, Semaine 7 : Oh-oh, la saison est à mi-chemin !

Victoires : Ouest du Michigan, Washington, Illinois du Nord, Rutgers, Wisconsin, Nebraska

Chance de gagner : 5,5 pour cent

Jeu de la semaine 7 : Au revoir

Invaincu après la semaine 7 : Oui, duh.

Les Wolverines ont battu de nombreuses équipes de moindre importance jusqu’à présent cette saison et ont récemment échappé à un défi des Cornhuskers avant de s’en tirer avec une victoire 32-29 le week-end dernier. Ils sont en congé cette semaine, ce qui est probablement une bonne chose car la seconde moitié de leur programme devrait être nettement plus dure que la première.

Victoires : Nord-ouest, État de Youngstown, Miami, Nebraska, Kentucky occidental, Rutgers

Chance de gagner : 0,9 pour cent

Jeu de la semaine 7 : Indiana (midi HE, FS1)

Invaincu après la semaine 7 : Oui

Les matchs les plus difficiles du calendrier des Spartans les attendent, et leur classement actuel dans le top 10 semble en dire plus sur les équipes qui figurent généralement dans le top 10 mais ne le sont pas plutôt que sur l’État du Michigan lui-même. Bien que les Hoosiers fassent partie des équipes Big Ten apparemment inoffensives connues pour exiger le meilleur des Spartans, ce ne sera pas une victoire éclatante de l’Indiana 24-0 comme en 2020. L’offensive de Michigan State est n ° 15 – bizarre… – avec 486,8 verges par match, tandis que le demi offensif Kenneth Walker III mène le pays pour le total des verges au sol (913), est à égalité au quatrième rang des touchés au sol (9) et est 10e en verges par course (7,08). La défensive n ° 54 des Hoosiers ne ralentira probablement pas Walker and co. vers le bas, et l’État du Michigan reviendra sur notre liste d’invaincus – mais peut-être seulement une fois de plus.

Victoires : UL Monroe, Missouri, Chattanooga, Caroline du Sud, Floride, LSU

Chance de gagner : 0,1 pour cent

Jeu de la semaine 7 : No. 1 Georgia (15 h 30 HE, CBS)

Invaincu après la semaine 7 : Non

Équipe SEC invaincue contre équipe SEC invaincue ! Mais voir ci-dessus.

Victoires : État du Missouri, Tulsa, État de Boise, État du Kansas, Baylor

Chance de gagner : 0,1 pour cent

Jeu de la semaine 7 : No. 25 Texas (midi HE, FOX)

Invaincu après la semaine 7 : Non

Désolé, fans de Cowboys. C’était difficile à prévoir, mais après que le Texas ait perdu un coup dur contre l’Oklahoma le week-end dernier, nous pensons que les Longhorns retourneront chez eux avec vengeance. Spencer Sanders de l’Oklahoma State est un quart-arrière mobile qui a jusqu’à présent deux touchés au sol – correspondant déjà à son total de chacune des deux saisons précédentes – et cela pourrait être un problème pour la terrible défense du Texas classée 106e, qui abandonne 198,2 verges sur le sol. Mais qu’est-ce que la défense dans le Big 12 de toute façon ? Oklahoma State est un outsider de 4,5 points, et contre une équipe du Texas avec une attaque équilibrée qui met près de 500 verges par match et a l’avantage du terrain cette semaine, nous prédisons que les Cowboys ne resteront pas invaincus.

Victoires : La Citadelle, Kansas, Buffalo, UMass, UL Monroe, État de l’Arkansas

Chance de gagner : 30,7 pour cent

Jeu de la semaine 7 : Au revoir

Invaincu après la semaine 7 : Oui, duh.

Bien sûr, c’est par rapport à leur calendrier, mais Coastal Carolina ne doit pas être dérangé, car c’est le n ° 4 au pays avec 554,2 verges par match et le n ° 2 avec 48,8 points par match. Les Chanticleers sont en congé cette semaine avant d’affronter l’État des Appalaches lors d’un match de la Sun Belt Conference mercredi soir.

Victoires : Old Dominion, État de Norfolk, État de Floride, Virginie, Louisville, Syracuse

Chance de gagner : 0,3

Jeu de la semaine 7 : Au revoir

Invaincu après la semaine 7 : Oui, duh.

Wake Forest est la dernière équipe invaincue de l’ACC, comme tout le monde l’avait prédit au début de la saison. Blague à part, les Demon Deacons contrôlent la conférence, mais les matchs contre la Caroline du Nord, NC State et Clemson sont parmi ceux à venir et probablement pourquoi leurs chances de gagner sont si faibles.

Victoires : Abilene Christian, Nord du Texas, Louisiana Tech, TCU, Sud de la Floride, Marine

Chance de gagner : 1,0 pour cent

Jeu de la semaine 7 : Au revoir

Invaincu après la semaine 7 : Oui, duh.

Les Mustangs sont sur une lancée cette saison avec une attaque n ° 9 qui totalise en moyenne plus de 500 verges par match. Ils sont deuxièmes de l’American Athletic Conference à l’approche de leur semaine de congé et pourraient revenir sur notre liste d’invaincus pendant quelques semaines de plus. Mais des matchs plus tard dans la saison contre Houston et éventuellement Cincinnati pourraient les faire tomber.

Victoires : État du Nouveau-Mexique, Arizona, Utah, Towson, Nouveau-Mexique

Chance de gagner : 2,2 pour cent

Jeu de la semaine 7 : État de San Jose (vendredi, 22 h 30 HE, CBSSN)

Invaincu après la semaine 7 : Oui

Avec la façon dont les États de San Diego et de San Jose ont joué jusqu’à présent cette saison, il est en fait assez surprenant que les Aztèques ne soient pas favoris à plus de 9,5 points. Bien sûr, battre l’Arizona sans victoire n’est pas la réalisation la plus impressionnante, mais ils ont infligé à une équipe de l’Utah autrefois solide une défaite en prolongation et méritent le crédit pour cela. L’État de San Diego est probablement encore un peu amer de son effondrement tardif contre les Spartans la saison dernière, et avec son unité défensive parmi les 6 premières (270,4 verges / match) et la défense au sol parmi les 2 premières (50,0 verges / match), nous prédisons il se venge des Spartiates sur leur terrain.

Victoires : Illinois, Lamar, Middle Tennessee, Memphis, UNLV, Kentucky occidental

Chance de gagner : 12,1 pour cent

Jeu de la semaine 7 : Riz (18 h HE, ESPN+)

Invaincu après la semaine 7 : Oui

Rice a ouvert sa saison avec une séquence de trois défaites consécutives avant de remporter quelques W et d’avoir un laissez-passer le week-end dernier. Mais les Owls ne battent pas l’UTSA – malgré, comme l’a noté notre équipe BetFTW, les Roadrunners permettant à leurs adversaires de marquer plus de points (22,33 points/match) que toute autre équipe invaincue, à l’exception de l’Oklahoma (23,83 points/match). L’UTSA est un grand favori avec 18,5 points, et même si Rice s’accroche un peu, nous prévoyons que les Roadrunners reviendront sur notre liste d’invaincus la semaine prochaine.

Les lignes les plus intéressantes du football universitaire, semaine 7 : MACtion, DACOACHO, et… bien, pariez sur le Nebraska

Top 25 des classes de recrutement de football collégial 2021 après la Journée nationale de la signature

voir 25 images