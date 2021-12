Prédire le Leeds XI le plus fort alors que Bielsa nomme le match de retour de Bamford

Patrick Bamford peut s’attendre à revenir dans l’équipe de Leeds United pour le match contre Chelsea le 11 décembre, a confirmé le manager Marcelo Bielsa.

L’attaquant n’a pas botté de ballon pour Leeds depuis qu’il s’est blessé à la cheville lors du match nul 1-1 contre Newcastle le 17 septembre. Et l’absence du meilleur buteur de la saison dernière avec 17 buts a été vivement ressentie, Leeds n’ayant pas vraiment de plan B pour Bamford.

En effet, Tyler Roberts a été ramené dans l’équipe mardi soir alors que Crystal Palace a été battu 1-0. Et tandis que l’attaquant gallois a travaillé dur pour l’équipe et a connu l’un de ses meilleurs matchs de la saison, il reste toujours sans but ni passe décisive cette saison.

En effet, vous pouvez voir nos évaluations des joueurs d’Elland Road ici.

Leeds a remporté la victoire sur Palace grâce à un penalty du dernier souffle que Raphinha a habilement converti. L’experte Karen Carney a fait part de ses réflexions sur l’incident majeur d’Elland Road.

C’était le sixième but de Raphinha d’une saison très productive jusqu’à présent. Cependant, le retour de Bamford allégera, espérons-le, le fardeau du Brésilien.

Bamford a joué 90 minutes pour les moins de 23 ans de Leeds lundi. En tant que tel, le patron a pu livrer des nouvelles agréables lorsqu’on lui a demandé quand l’attaquant pouvait reprendre l’action senior.

« Il a joué 90 minutes hier », a déclaré Bielsa.

« Peut-être pour ce week-end pas, mais certainement pour le suivant. »

Cela signifiera que Bamford reviendra probablement sur le banc, ou peut-être même la formation de départ pour le choc à Chelsea. Et avant une série de matches difficiles – Leeds affrontera ensuite Manchester City, Arsenal et Liverpool – son retour sera extrêmement bien accueilli.

Avec Luke Ayling également proche de son retour en équipe première et Robin Koch faisant également des progrès constants, Leeds pourrait bientôt retrouver toute sa force.

Prédire l’équipe la plus forte de Leeds United

Avec la coupe Bamford et Ayling, ils semblent sûrs de figurer dans l’équipe de Leeds la plus forte de Bielsa.

Ici, notre écrivain, James Marshment, choisit ce qu’il pense être le meilleur XI pour United.

Formation : 4-1-4-1

Gardien de but: Illan Meslier. Émergeant comme l’un des meilleurs de la Premier League, sa place de n ° 1 reste incontestée.

La défense: Luke Ayling, Diego Llorente, Liam Cooper, Stuart Dallas. Le jury reste pour moi sur la signature estivale de Junior Firpo. Je déplacerais Dallas à l’arrière gauche pendant qu’il apprend les méthodes de Bielsa. Cooper repoussera Pascal Struijk en constante amélioration après avoir formé un partenariat solide avec Llorente.

Milieu de terrain: Kalvin Phillips; Adam Forshaw, Daniel James, Rodrigo, Raphinha. Phillips et Forshaw sont deux des premiers noms sur la feuille d’équipe. Les seules questions sont de savoir qui joue le rôle central derrière l’attaquant principal et qui opère sur le flanc gauche. J’ai vu assez de Daniel James pour lui faire un clin d’œil à Jack Harrison, qui a été de mauvaise humeur cette saison.

Rodrigo a apparemment apprécié de jouer derrière Bamford la saison dernière et son retour peut aider l’Espagnol à retrouver son meilleur niveau. Je le sélectionnerais plutôt que Tyler Roberts, même si Joe Gelhardt pourrait pousser à la sélection ici au fur et à mesure que la saison avance.

Le buteur: Patrick Bamford. Il a été un énorme raté pour Leeds et fait partie intégrante de la façon dont Bielsa aime jouer. Son retour peut aider à faire ressortir le meilleur de ceux qui l’entourent.

