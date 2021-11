Prédire le vainqueur du titre de la Cup Series 2021

Ce n’est pas une surprise que Martin Truex Jr. se soit qualifié pour le championnat 4, malgré sa victoire en séries éliminatoires en septembre et ses trois autres victoires cette saison, toutes survenues avant juin. Truex a été l’un des pilotes les plus constants cette saison, et il y a quelques points notables à propos de ses quatre victoires, qui le placent au deuxième rang cette année.

Tout d’abord, Truex a remporté la course printanière de Phoenix après avoir mené 64 des 312 tours au total. De plus, son chef d’équipe a déclaré que l’équipe courrait avec le même châssis qu’elle avait remporté plus tôt cette saison.

Il convient également de noter que les quatre drapeaux à damier de Truex – il a remporté le Martinsville Speedway, le Darlington Raceway et le Richmond Raceway – étaient avec le même ensemble de 750 chevaux qui sera utilisé dimanche. Et bien que les statistiques de carrière de Truex sur la piste n’aient rien de spécial, il a une tendance à la hausse à Phoenix avec quatre de ses cinq premiers au cours des cinq dernières saisons.

Il a gagné à Phoenix en mars après un redémarrage tardif, et je dis qu’il le refera pour remporter son deuxième championnat.

Classement final :

1. Martin Truex Jr.

2. Kyle Larson

3. Chase Elliott

4. Denny Hamlin