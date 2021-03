Prédire les 6 équipes les plus susceptibles de remporter le titre

La dernière fois que Duke et le Kentucky ont raté le tournoi, qui était en 1976, était également la saison la plus récente où une équipe de basket-ball universitaire a dirigé la table avec un dossier parfait à la fois en saison régulière et en séries éliminatoires.

Aujourd’hui, 45 ans plus tard, l’histoire se répétera-t-elle avec une victoire en tournoi des Bulldogs Gonzaga invaincus?

La dernière fois, nous avons eu un champion national invaincu: 1975-76 Indiana Hoosiers La dernière fois, nous n’avons pas eu Duke et Kentucky dans le tournoi de la NCAA: 1975-76 Gonzaga entre dans le tournoi: 26-0👀 pic.twitter.com/iPippqyFPo – Siège social de CBS Sports (@CBSSportsHQ) 11 mars 2021

Jusqu’à présent, dans une saison définie par l’incertitude, la seule constante a été la domination de ce programme Gonzaga. Sous la direction de l’entraîneur-chef Mark Few, les Bulldogs ont enregistré la meilleure attaque de la NCAA et ont également une défense parmi les dix premiers.

La liste de Gonzaga est un mélange de tout, dirigée par Corey Kispert, meilleur buteur et senior tireur d’élite, et ancrée par le meilleur espoir de la NBA et le général de première année Jalen Suggs. Ils ont également reçu d’importantes contributions de la part de Drew Timme et du long garde junior Joel Ayayi.

Peu de gens ont également son équipe jouant à l’un des rythmes les plus rapides du basket-ball universitaire, avec des possessions courtes et efficaces. Les résultats ont été exceptionnels car les Bulldogs font simplement exploser les équipes, dépassant leurs adversaires de plus de 30,3 points pour 100 possessions, la meilleure note parmi toutes les équipes DI.

Nous verrons à quel point ils peuvent résister face à une concurrence plus rude, car leur calendrier est encore relativement intermédiaire jusqu’à présent. Mais tous les signes indiquent que cette équipe est la plus susceptible de couper les filets dans quelques semaines.