Prédire les allergies de votre bébé est possible grâce à une nouvelle méthode scientifique

09/06/2021 à 18h45 CEST

Comme il serait facile de prédire les maladies dont nous souffrirons tout au long de la vie. Cela ouvrirait beaucoup la voie pour pouvoir vivre de manière plus simple.

Imaginez qu’à la naissance ils puissent vous dire si tel ou tel virus vous affectera d’une manière ou d’une autre ou si vous ne devriez jamais essayer cette nourriture parce qu’elle vous donnera une allergie?

Une équipe de recherche du Université de la Colombie-Britannique (UBC) semble être parvenu à la conclusion qu’au moins la deuxième partie de la question peut être répondue après l’accouchement.

Et c’est que, selon une étude récemment publiée dans la revue scientifique Rapport cellulaire Médecine, montre que la composition des premières selles du bébé est associée au fait que le petit développera ou non des allergies au cours de sa première année de vie.

Un spectre de temps important qui grâce à cette recherche peut être parcouru de manière rassurante pour les parents et les bébés.

La clé de ce «prédiction»Est dans le méconium.

C’est-à-dire une substance épaisse, visqueuse, vert foncé qui est composée de cellules mortes et sécrétions gastriques et hépatiques

le méconium il tapisse l’intestin du nouveau-né et peut être observé, à quelques reprises, après avoir rompu l’eau, dans le liquide amniotique, ou être expulsé par le bébé, la plupart du temps, dans ses premières selles.

C’est dans cette substance, et grâce aux informations qu’elle fournit, que se trouve la clé de l’étude des Colombie publié.

“Notre analyse a révélé que les nouveau-nés qui ont développé une sensibilisation allergique à l’âge d’un an avaient significativement moins de méconium à la naissance par rapport à ceux qui n’ont pas développé de sensibilisation allergique”, explique le co-auteur principal de l’étude, le Dr. Dr Brett Finlay, professeur aux laboratoires Michael Smith et aux départements de biochimie et biologie moléculaire, et de microbiologie et immunologie à l’UBC.

On pourrait définir ce méconium comme une capsule temporelle, qui révèle à quelles substances et situations le bébé a été exposé avant la naissance.

« Il contient toutes sortes de molécules trouvées et accumulées par la mère pendant que le bébé était dans l’utérus. Il devient alors la source de nourriture initiale pour les premiers microbes intestinaux », explique l’auteur principal de l’étude, le Dr Charisse Petersen, associé de recherche au département de pédiatrie de l’UBC.

C’est l’existence, ou plutôt l’inexistence, d’un nombre important de molécules dans le méconium qui augmente le risque que l’enfant développe des allergies au cours de la première année de vie.

Cette réduction des molécules est également fondamentale pour le bon développement du microbiote, un immense et fondamental écosystème des microbes intestinaux.

Jusqu’à présent, on pensait que le développement de cela ne commençait pas dans le ventre de la mère, mais l’étude récente publiée montre que oui, qu’« un système immunitaire et un microbiote sains peuvent commencer bien avant la naissance du bébé et indique que les petites molécules à ceux qui sont exposés dans l’utérus jouent un rôle fondamental dans la santé future », selon les mots du Docteur Petersen.

Le traitement des données comme source d’information

En plus de confirmer que c’est dans ce méconium que la source de la sagesse est de connaître l’avenir allergique à court terme du nouveau-né, les données doivent être traitées correctement afin de tirer parti de cette prédiction.

Pour confirmer que l’étude est correcte, et en utilisant l’intelligence artificielle, elle a été programmée dans le Colombie britannique un algorithme combinant des microbes du méconium et d’autres données cliniques pour prédire si les bébés de l’étude auraient ou non des allergies au cours de la première année de vie.

Avec plus d’un 76% précis l’algorithme a pu déterminer quels bébés souffriraient d’allergies.

Un fait fondamental puisqu’il permettra également de stopper d’autres affections liées à ces allergies.

« Nous savons que les enfants allergiques sont les plus à risque de développer de l’asthme. Nous avons maintenant la possibilité d’identifier les nourrissons à risque qui pourraient bénéficier d’interventions précoces avant même qu’ils ne commencent à montrer des signes et des symptômes d’allergies ou d’asthme plus tard dans la vie », explique le co-auteur principal de l’étude, le Dr Stuart Turvey. département de pédiatrie de l’UBC, chercheur au BC Children’s Hospital et codirecteur de l’étude de cohorte CHILD.

Une percée d’une implication énorme pour améliorer considérablement la vie des nouveau-nés.