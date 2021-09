Prédire les vainqueurs de chaque course éliminatoire de la Cup Series 2021

Martin Truex Jr., n°19 Joe Gibbs Racing Toyota

Sur la base des statistiques et de l’intuition, nous prévoyons que Truex rejoindra son coéquipier, Kyle Busch, en tant que seul autre pilote actif avec deux championnats, après son titre 2017 avec la défunte Furniture Row Racing. Même si Truex ne remporte pas techniquement cette course, lui et l’équipe n°19 sont suffisamment forts pour se qualifier pour le championnat 4 et terminer devant les trois autres prétendants.

Parmi les autres pilotes possibles qui pourraient se qualifier pour le championnat 4, citons Chase Elliott, mais cela fait plus d’une décennie que NASCAR n’a pas eu de champion à répétition, donc les chances ne sont pas tout à fait en sa faveur. Larson a été clairement le favori du titre pendant une grande partie de la saison, mais, comme nous l’avons vu ces dernières années, le pilote avec le plus de victoires en saison régulière n’est pas nécessairement un verrou pour tout gagner.

Kevin Harvick est, de loin, le meilleur pilote de tous les temps sur cette piste avec neuf victoires en carrière, mais nous ne pensons pas qu’il ira aussi loin en séries éliminatoires, même s’il pourrait encore gagner la course. Kyle Busch, Denny Hamlin et Joey Logano sont les seuls autres pilotes des séries éliminatoires à avoir remporté plusieurs victoires sur cette piste, mais Truex pourrait les rejoindre.

La seule victoire du pilote n°19 à Phoenix était de retour en mars après avoir mené 64 des 312 tours au total, donc l’équipage sait clairement comment construire une voiture gagnante pour cette piste de 1 mile. En 31 départs en carrière, Truex n’a que cinq top-5 et 13 top-10, mais nous pensons toujours qu’il peut balayer Phoenix cette saison. Donc, qu’il remporte la course ou qu’il ait le meilleur résultat parmi les pilotes du championnat 4, nous prévoyons que Truex sera le champion 2021 – et un double champion en plus.

Aperçu des séries éliminatoires NASCAR : comment les 16 pilotes se sont comportés jusqu’à présent sur les 10 pistes des séries éliminatoires cette année

Chaque champion des séries éliminatoires de la NASCAR Cup Series au fil des ans

voir 17 images