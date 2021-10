Prédire quelles équipes invaincues perdront

Au début de la semaine 8, l’image du football universitaire ne ressemble en rien à ce que beaucoup de gens pensaient probablement qu’elle serait à ce stade de la saison. La Géorgie est clairement l’équipe à être cette année, Cincinnati est classée n ° 2 et semble bonne pour les éliminatoires du football universitaire, et des équipes comme Alabama, Clemson, Ohio State et Notre Dame ont déjà au moins une défaite et sont introuvables sur notre liste d’invaincus.

En fait, il ne reste que 11 équipes FBS invaincues à ce stade de la saison, et les Big Ten, Big 12 et American Athletic Conference ont chacune deux équipes invaincues dans leurs conférences.

Mais la Géorgie est la dernière équipe invaincue de la SEC, et il en va de même pour Wake Forest et l’ACC, Coastal Carolina et la Sun Belt Conference, l’État de San Diego et la Mountain West Conference et l’UTSA et la Conférence USA.

Maintenant, nous ne pouvons pas prédire l’avenir, aussi amusant que cela puisse être. Mais cela ne nous empêche pas d’essayer de deviner quelles équipes FBS actuellement invaincues tomberont pour la première fois ce week-end.

Voici nos prédictions pour les équipes invaincues de cette semaine, basées sur leurs prochains adversaires, comment ils ont joué jusqu’à présent, les projections du Football Power Index d’ESPN et les informations sur les paris de Tipico Sportsbook. (Tous les matchs ont lieu le samedi, sauf indication contraire.)

Victoires : Clemson, UAB, Caroline du Sud, Vanderbilt, Arkansas, Auburn, Kentucky

Chance de gagner : 43,2 pour cent

Jeu de la semaine 8 : Au revoir

Invaincu après la semaine 8 : Oui, duh.

Les Bulldogs ont secoué le Kentucky lors de la semaine 7 avec une victoire de 30-13, ce qui a éliminé les Wildcats de cette liste. Cette équipe semble imparable, sa défense est fondamentalement impénétrable et elle prendra congé cette semaine avant d’affronter la Floride le 30 octobre.

Victoires : Miami (Ohio), Murray State, Indiana, Notre-Dame, Temple, UCF

Chance de gagner : 54,5%

Jeu de la semaine 8 : À la marine (midi HE, ESPN2)

Invaincu après la semaine 8 : Oui

Il semble de plus en plus que Cincinnati sera la première équipe du groupe des 5 invitée aux éliminatoires du football universitaire, et cette semaine, les Bearcats ont plus de 60% de chances de réussir. Ils ne peuvent pas aider quelles équipes sont sur leur calendrier, et la seule équipe classée qui leur reste, actuellement, est le n ° 21 SMU, qui figure également sur notre liste d’invaincus. Mais s’ils peuvent gagner, ils se qualifieront presque sûrement pour les séries éliminatoires, et ils ont toujours les meilleures chances de gagner de toute équipe FBS. Cette semaine, la Navy fera ce qu’elle fait de mieux et exécutera le ballon – il atteint en moyenne 215,5 verges au sol par match – mais la défense de Cincinnati n’accorde que 123 verges au sol chaque semaine. Les aspirants de marine pourraient bien se battre ici, mais nous prévoyons que les Bearcats navigueront vers la victoire et resteront invaincus en tant que favoris avec 27,5 points.

Victoires : Tulane, Caroline occidentale, Nebraska, Virginie-Occidentale, État du Kansas, Texas, TCU

Chance de gagner : 21,0 pour cent

Jeu de la semaine 8 : Au Kansas (midi HE, ESPN)

Invaincu après la semaine 8 : Oui

Les Sooners ont trouvé leur quart-arrière et Caleb Williams ressemblait à une superstar lors de la semaine 7 contre TCU et certainement pas à un étudiant de première année commençant son premier match universitaire. Bien que ce soit encore loin, Williams est même sur la liste des cotes de Heisman après avoir réussi quatre touchés et en avoir couru un autre contre les Horned Frogs. Il avait l’air à l’aise et confiant, et il a mené les Sooners à leur première victoire à deux chiffres depuis leur victoire 76-0 dans l’ouest de la Caroline en septembre. Et maintenant que l’Oklahoma a un passeur qui semble mieux correspondre au style offensif de l’équipe, il devrait déferler sur le Kansas au cours de la semaine 8. Les Sooners sont favorisés pour gagner par un énorme 38,5 points, et la défense des Jayhawks au 126e rang – beurk… – a l’air en aucun cas capable de ralentir Williams and co.

Victoires : Ouest du Michigan, Washington, Illinois du Nord, Rutgers, Wisconsin, Nebraska

Chance de gagner : 6,0 pour cent

Jeu de la semaine 8 : contre Northwestern (midi HE, FOX)

Invaincu après la semaine 8 : Oui

La partie la plus difficile du calendrier du Michigan est encore à venir, mais cela ne commence pas avec Northwestern au cours de la semaine 8. Bien que les Wildcats aient confortablement battu Rutgers au cours de la semaine 7, ils ont été écrasés par le Nebraska – NEBRASKA – plus tôt ce mois-ci et ne cherchent pas à être en lice pour quoi que ce soit dans le Big Ten. Associez leurs difficultés avec les Wolverines qui sortent d’une semaine de congé, et les Wolverines devraient gagner facilement celle-ci. Northwestern pourrait être en mesure d’entraver le jeu de passes moyen du Michigan, mais dans l’ensemble, il ne survivra pas à la défense difficile des Wolverines. Le Michigan est un favori de 23,5 points, et nous sommes honnêtement surpris que ce nombre ne soit pas plus élevé.

Victoires : État du Missouri, Tulsa, État de Boise, État du Kansas, Baylor, Texas

Chance de gagner : 0,3 pour cent

Jeu de la semaine 8 : À l’État de l’Iowa (15 h 30 HE, FOX)

Invaincu après la semaine 8 : Non

Oh mec, avions-nous tort ici la semaine dernière. Nous avons prédit que les Cowboys perdraient contre le Texas et abandonneraient cette liste, et au lieu de cela, ils se sont ralliés pour une victoire de retour 32-24, car les Longhorns ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour s’assurer qu’ils perdent. L’Iowa State pourrait être une autre histoire avec une défense qui n’est pas seulement bonne pour les Big 12 mais aussi bonne en général. Le D des Cyclones se classe n ° 3 parmi les équipes FBS, tenant ses adversaires à 252,2 verges par match. Et cela pourrait être trop pour l’offensive des Cowboys, menée par le demi offensif Jaylen Warren et le quart-arrière Spencer Sanders, dont le pourcentage d’achèvement de 58,6 est à peine suffisant pour le top 100. L’Iowa State peut être embêtant, et c’est en fait un favori de 6,5 points sur l’État de l’Oklahoma. Donc, au risque de faire le même mauvais choix deux semaines de suite, on devine que les Cowboys en perdent un proche.

Victoires : Nord-ouest, État de Youngstown, Miami, Nebraska, Kentucky occidental, Rutgers, Indiana

Chance de gagner : 1,2 pour cent

Jeu de la semaine 8 : Au revoir

Invaincu après la semaine 8 : Oui, duh.

C’est une bonne chose que les Spartans soient absents cette semaine, car s’ils jouent comme ils l’ont fait contre l’Indiana lors de la semaine 7, ils vont être détruits par le Michigan lors de la semaine 9. Michigan State a l’un des meilleurs porteurs de ballon du pays. dans Kenneth Walker III – il est au sommet du classement avec 997 verges au total jusqu’à présent – ​​mais il y a place à l’amélioration à peu près partout ailleurs.

Victoires : La Citadelle, Kansas, Buffalo, UMass, UL Monroe, État de l’Arkansas

Chance de gagner : 31,7%

Jeu de la semaine 8 : À l’État des Appalaches (mercredi, 19 h 30 HE, ESPN2)

Invaincu après la semaine 8 : Oui

Prédire le vainqueur de ce match ressemble à un piège car, bien que Coastal Carolina ait dominé la majeure partie de son calendrier jusqu’à présent cette saison, nous ne sommes pas très enthousiastes à l’idée de choisir contre Appalachian State. Cependant, les Chanticleers sortent d’une semaine de congé, tandis qu’App State a été écrasé par la Louisiane au cours de la semaine 7. Si les Mountaineers retournent le ballon quatre fois, Coastal Carolina ne devrait pas avoir beaucoup de problème à gagner avec la meilleure attaque parmi les Équipes FBS (48,8 points/match). Si App State intensifie un peu son jeu, cela pourrait être un match amusant. Cependant, Coastal Carolina a toujours une attaque équilibrée qui est la deuxième la plus productive derrière l’Ohio State, avec une moyenne de 554,2 verges par match. Cela pourrait être un thriller à haut score, et même s’ils ne sont que des favoris à 4,5 points, nous prévoyons que les Chanticleers gagneront et reviendront à notre liste d’invaincus la semaine prochaine.

Victoires : Old Dominion, État de Norfolk, État de Floride, Virginie, Louisville, Syracuse

Chance de gagner : 0,3

Jeu de la semaine 8 : À l’armée (midi HE, CBSSN)

Invaincu après la semaine 8 : Non

C’est cette semaine que tombe la dernière équipe invaincue de l’ACC. Wake Forest a une attaque décente – dirigée par le quart-arrière Sam Hartman, qui totalise en moyenne près de 270 verges par match – pour affronter la défense n ° 7 de l’armée. Mais les Black Knights vont courir le ballon toute la journée, user la défense de Wake et dominer le temps de possession. Les adversaires des Demon Deacons obtiennent 173,0 verges par match au sol, ce qui les place au 91e rang, tandis que le jeu de course de l’Armée est n ° 2 dans le pays avec 295,0 verges par match. Wake Forest n’est qu’un favori de 3,5 points, nous prévoyons donc que l’armée s’enfuira avec une victoire et une surprise ici.

Victoires : Abilene Christian, Nord du Texas, Louisiana Tech, TCU, Sud de la Floride, Marine

Chance de gagner : 0,7 pour cent

Jeu de la semaine 8 : contre Tulane (jeudi, 19 h 30 HE, ESPN)

Invaincu après la semaine 8 : Oui

Les Mustangs devraient être frais et organisés après une semaine de congé, et Tulane sera submergé par leur attaque puissante. SMU se classe septième parmi les équipes FBS avec une moyenne de 511,0 verges par match, et bien que leur jeu de course soit un facteur majeur là-bas, cette équipe s’épanouit dans les airs. Le quart-arrière Tanner Mordecai possède le sixième pourcentage d’achèvement le plus élevé à 71,0 et est à égalité au premier rang au pays avec 26 touchés jusqu’à présent cette saison. Les Mustangs, favoris à 13,5 points, battront Tulane au sol, dans les airs et au coup de sifflet final du match. Et nous supposons que ce sera par plus de deux touchés.

Victoires : État du Nouveau-Mexique, Arizona, Utah, Towson, Nouveau-Mexique, État de San Jose

Chance de gagner : 2,1 %

Jeu de la semaine 8 : À la Force aérienne (19 h HE, CBSSN)

Invaincu après la semaine 8 : Non

Sur le papier, l’État de San Diego et l’Air Force ressemblent à des équipes assez équilibrées, en particulier en défense, et bien qu’elles soient invaincues et classées alors que les Falcons ne le sont ni l’une ni l’autre, les Aztèques sont en fait des outsiders de 3,5 points. Et ce match va être gagné sur le terrain d’une manière ou d’une autre parce que l’État de San Diego a la meilleure défense au sol – ils abandonnent en moyenne seulement 61,2 verges au sol par match – tandis que l’Air Force possède le No 1 infraction au sol avec une moyenne de 336,4 verges par match. Les deux équipes ont au moins cinq joueurs avec plus de 100 verges au sol jusqu’à présent cette saison – et Air Force en a six – y compris leurs deux quarts. Nous donnons ici l’avantage aux Falcons dans ce qui semblerait être un bouleversement, mais techniquement, ce ne serait pas selon l’écart.

Victoires : Illinois, Lamar, Middle Tennessee, Memphis, UNLV, Western Kentucky, Riz

Chance de gagner : 21,3 pour cent

Jeu de la semaine 8 : À Louisiana Tech (19 h HE)

Invaincu après la semaine 8 : Oui

Après avoir blanchi Rice au cours de la semaine 7 avec une victoire de 45-0, les chances des Roadrunners de gagner ont en fait augmenté de près de 10 points contre 12,1% la semaine dernière. Et nous prévoyons qu’ils continueront sur la voie de la victoire, en grande partie parce que la défense de Louisiana Tech est terrible. Comme classé 118e parmi les équipes FBS assez terribles, acquiesçant 457,8 verges par match assez terribles. Pendant ce temps, l’UTSA affiche une moyenne de 38,6 points et 446,3 verges par match, et il semble certainement que peu importe la façon dont les Bulldogs jouent, les Roadrunners vont marquer des dizaines de points contre eux. Bien qu’il ne soit que favori à 6,5 points, l’UTSA restera invaincu, prévoyons-nous, et reviendra sur cette liste la semaine prochaine.