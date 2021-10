Prédire quels 4 pilotes se qualifieront pour la course au titre

Kyle Larson : Il est déjà là, évidemment, donc c’est facile. Mais il n’a jamais gagné à Martinsville et est confronté à plusieurs pilotes qui sont vraiment, vraiment bons sur cette piste, donc sa séquence de trois victoires consécutives se terminera ici.

Martin Truex Jr. : Au début des séries éliminatoires, j’avais prédit que Truex gagnerait la course de Martinsville, et je m’y tiens. Parmi les pilotes actifs, les trois victoires en carrière de Truex le classent au deuxième rang derrière son coéquipier, Denny Hamlin – contre qui il est probablement impopulaire de s’affronter sur cette piste, mais cette course ne peut pas se dérouler parfaitement pour tout le monde. De plus, Truex a remporté trois des quatre dernières courses de Martinsville, et il gagnera à nouveau dimanche et s’enfermera dans les quatre derniers.

Kyle Busch : Bien que sa dernière victoire à Martinsville ait eu lieu lors de la course éliminatoire de 2017, l’histoire de Busch sur cette piste est trop belle pour être ignorée. En 32 départs en carrière, il a deux drapeaux à damier et termine parmi les cinq premiers pilotes 50 pour cent du temps. Bien sûr, lui et son équipe n’ont pas eu beaucoup de chance pendant les séries éliminatoires, mais s’ils peuvent avoir une voiture et des performances solides et être devant à la fin, ils avanceront pour donner à Busch une chance de remporter son troisième championnat.

Chase Elliott : Le champion en titre de la Cup Series a besoin d’au moins 20 points quelque part pour décrocher sa place dans la course au championnat, et il y arrivera pour avancer, mais ce sera un appel plus serré que ce que le classement suggère maintenant. Elliott est excellent à Martinsville et a terminé parmi les cinq premiers dans quatre des cinq dernières courses là-bas, notamment en remportant cette course éliminatoire l’an dernier en route vers son premier titre. Et il avancera, mais avec une finition inférieure à ce qu’il voudrait et pas une victoire cette fois.

Éliminé: Hamlin, Blaney, Keselowski, Logano