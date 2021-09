Prédire quels 4 pilotes seront éliminés en premier

Il s’agit de la deuxième course de Bristol de la saison, mais la première sur asphalte depuis septembre dernier, lorsque Kevin Harvick s’était imposé. Les frères Busch – avec trois victoires combinées lors des six dernières courses de Bristol – ont été excellents sur la piste courte la plus excitante de NASCAR tout au long de leur carrière, Kyle Busch affichant la meilleure moyenne de tous les pilotes sur la piste depuis 2018 – de loin. . En fait, choisir Kurt Busch pour passer d’une position actuellement précaire de 12e est mon meilleur pari de la semaine.

Voici mes quatre premières sorties :

Michael McDowell : Non seulement McDowell a la plus grande colline à gravir en termes de points, mais il est statistiquement l’un des pires pilotes sur le terrain à Bristol, selon driveraverages.com. Au cours de ses six dernières courses à Bristol, McDowell a une moyenne de 27,33, bon pour le 40e parmi les pilotes sur cette période.

Aric Almirola : Almirola est entré dans les séries éliminatoires avec une victoire, mais il n’a eu que trois top-10 toute la saison, de loin le plus bas parmi les pilotes des séries éliminatoires non nommés Michael McDowell. Il n’est pas non plus particulièrement fort à Bristol, avec une moyenne de 22,83 au cours de ses six dernières courses. Cela ne va pas le faire samedi soir.

Guillaume Byron : Byron était excellent sur la terre plus tôt cette année, affichant une sixième place, mais il n’a obtenu en moyenne qu’une moyenne de 20,67 au cours de ses six dernières courses à Bristol, ce qui en fait l’une de ses pires pistes sur le circuit. Au moins une des voitures Hendrick sera éliminée samedi, et je choisis Bowman pour survivre à Byron.

Christophe Bell : Il est tentant de prendre les mêmes quatre pilotes que Michelle, mais l’histoire indiquerait qu’il est probable qu’au moins un candidat aux séries éliminatoires sera éliminé par un accident. Bell n’a pas eu assez de courses à Bristol pour vraiment évaluer ses performances passées, mais il est assez proche de la ligne de coupe pour que tout incident puisse être désastreux, et le trio de Kyle Busch, Kurt Busch et Brad Keselowski est trop bon dans ce domaine. piste pour s’attendre à autre chose qu’un top 10 de leur part.

Avancer : Hamlin, Truex, Larson, Logano, Blaney, Harvick, Elliott, Keselowski, Kyle Busch, Kurt Busch, Bowman et Reddick.