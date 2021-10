Prédit XI contre Atalanta: deux stars de classe mondiale seront abandonnées par Ole Gunnar Solskjaer – Man United News And Transfer News

Avec la pression croissante sur Ole Gunnar Solskjaer, le manager de Manchester United sait que toute autre chose que la victoire contre l’Atalanta en Ligue des champions demain à Old Trafford intensifiera le malaise à des niveaux presque insupportables.

Après la défaite de Leicester City samedi, Solskjaer a suggéré que « quelque chose doit changer » et, en tant que tel, nous nous attendons à ce que cela se reflète dans une composition différente demain.

Et avec une équipe presque en pleine forme parmi laquelle choisir, avec seulement Raphael Varane exclu et un léger doute sur Anthony Martial, il y a beaucoup d’options à sa disposition.

Le plus gros problème samedi était la défense, mais il est difficile d’imaginer que le manager va le changer. Le plus grand coupable des quatre buts encaissés était le capitaine Harry Maguire, mais ce serait un énorme choc si Solskjaer devait punir cette performance, d’autant plus qu’il a été renvoyé d’une blessure.

Aaron Wan-Bissaka est disponible après que l’UEFA a confirmé l’appel de United pour réduire sa suspension de deux matchs à un.

Lorsqu’il est dos au mur, Solskjaer a tendance à se tourner vers ses lieutenants de confiance, des joueurs au rythme de travail élevé et dont il ne remet pas en cause la loyauté. Cela signifiera probablement que le double pivot du milieu de terrain de Scott McTominay et Fred, qui n’était pas disponible samedi à la suite de l’international, sera réintégré.

Marcus Rashford et Bruno Fernandes font également partie du groupe de frères de prédilection d’Ole et commenceront également.

La forme de Mason Greenwood sur l’aile droite lui vaudra sûrement un autre départ, ce qui signifie que Paul Pogba est susceptible d’être abandonné pour ce match crucial.

À l’avant, c’est un choix direct entre Cristiano Ronaldo et Edinson Cavani. Après un début fulgurant pour son retour à United, Ronaldo n’a marqué qu’un seul but lors de ses quatre dernières sorties et son manque de pression bien documenté à un moment où Solskjaer a besoin d’efforts pourrait le voir relégué sur le banc aux côtés de Pogba.

Si cela se produit, il reste à voir quel effet laisser tomber la paire d’élite dans le vestiaire.

Ces choix signifieront également aucune place dans la formation de départ pour Jadon Sancho, qui a du mal à trouver du rythme dans un maillot United et est dans et hors de l’équipe, ce qui rend ce processus encore plus difficile.

À moins que United ne se retrouve dans une position confortable dans le match, il semble peu probable que Sancho se voit même accorder des minutes sur le banc et nous nous attendons à ce que Jesse Lingard et Martial, s’ils sont en forme, puissent se frayer un chemin sur le terrain avant lui. .

Avec tout cela à l’esprit, voici donc notre XI prédit pour le match de demain :