Prédit XI contre BSC Young Boys: Ralf Rangnick tournera fortement contre Swiss – Man United News And Transfer News

Un match à domicile contre les ménés suisses qui ne peuvent pas se qualifier pour le groupe F de la Ligue des champions devrait signifier que Manchester United peut aligner une équipe renouvelée demain à Old Trafford.

Cependant, les Young Boys ont encore quelque chose à jouer, car une victoire pourrait les qualifier pour la Ligue Europa en terminant troisième du groupe.

United sera en tête du groupe quoi qu’il arrive en raison de son record sur Villarreal, donc son tirage au sort en huitièmes de finale sera plus facile, évitant le Bayern Munich et, selon les résultats, le Real Madrid.

C’est donc une occasion en or pour le nouveau patron Ralf Rangnick de regarder pour la première fois certains de ses joueurs en action et de leur donner de précieuses minutes sur le terrain.

Il semble donc probable que certains grands noms se reposeront.

Il y aura une mise à jour sur la forme physique de Luke Shaw, Jesse Lingard, Anthony Martial et Edinson Cavani au cours de la journée, avec Paul Pogba et Raphael Varane définitivement exclus.

Notre XI prédit suppose qu’aucun des éléments ci-dessus ne sera disponible.

Rangnick pourrait donner à Dean Henderson un rare départ dans le but pour lui permettre de s’entraîner au match. Aaron Wan-Bissaka pourrait revenir à l’arrière droit pendant que Diogo Dalot en forme est au repos.

Harry Maguire a pris un vilain coup à la tête contre Crystal Palace dimanche, afin qu’il puisse se reposer avec Eric Bailly entrant.

Si le manager s’en tient au 4-2-2-2 qu’il a employé contre Palace, Nemanja Matic pourrait remplacer Fred ou Scott McTominay – probablement ce dernier, car Fred a récemment joué un rôle plus box-to-box.

Devant eux, on pouvait voir les moins repérés Juan Mata et Donny van de Beek remplacer Bruno Fernandes et Jadon Sancho.

Si Cavani et Martial sont toujours absents et que Ronaldo et Rashford doivent se reposer, une paire avant de Mason Greenwood et Anthony Elanga est possible, Amad espérant également un départ rare.

Avec tout cela en tête, voici notre XI prédit pour le match de demain :