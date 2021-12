Prédit XI contre Burnley: Eric Bailly et Donny van de Beek commenceront dans le remaniement de Ralf Rangnick – Man United News And Transfer News

Après un match nul décevant 1-1 contre Newcastle United lundi, le manager de Manchester United, Ralf Rangnick, pourrait décider de sonner les changements pour le match à domicile de demain soir avec Burnley à Old Trafford.

Un joueur qui ne commencera certainement pas est Bruno Fernandes, qui est suspendu pour le match après avoir écopé de son cinquième carton jaune de la saison contre les Magpies.

Il rejoint Victor Lindelof (Covid-19) et Paul Pogba (hanche) sur la touche, Anthony Martial étant également incertain, venant tout juste de reprendre un entraînement complet récemment.

Le Daily Mail rapporte qu’Eric Bailly « a été surpris de recevoir un appel à l’aéroport lundi l’informant qu’il serait nécessaire contre Burnley jeudi alors qu’il était sur le point de s’envoler pour la Coupe d’Afrique des Nations ». Cela suggère que Harry Maguire ou Raphael Varane sont incertains pour le match de demain.

Varane a regardé à un mètre du rythme contre Newcastle à son retour de blessure et il se peut que deux matchs en quatre jours soient trop pour lui.

On pense que Bailly pourrait donc prendre sa place.

Ailleurs en défense, David de Gea est dans la forme de sa vie dans le but et bien que pas aussi impressionnant contre Newcastle, Diogo Dalot et Alex Telles ont probablement fait assez pour garder leurs places, même si Rangnick pourrait décider de donner Aaron Wan-Bissaka et/ou Luke Shaw en manque.

Au milieu de terrain, Fred a été éliminé à la mi-temps lundi après une mauvaise performance et Scott McTominay était en difficulté physiquement et a été remplacé par Nemanja Matic à la 78e minute. Jusqu’à présent, aucun des deux joueurs n’a été blessé, mais ce ne serait pas une surprise si l’un ou les deux manquaient demain.

Si McTominay est en forme, il jouera probablement mais Fred pourrait céder la place à Donny van de Beek qui pourrait jouer juste devant McTominay (ou Matic) dans un système 4-1-1-2-2.

Edinson Cavani a été une bouffée d’air frais en entrant en tant que remplaçant lundi et s’il est suffisamment en forme, il devrait commencer à l’avant aux côtés (vraisemblablement) de Cristiano Ronaldo.

Mason Greenwood était un autre à être retiré à la mi-temps contre les Magpies, donc son remplaçant, Jadon Sancho, pourrait prendre le départ demain même si sa propre performance n’avait rien de spécial.

Marcus Rashford lutte également pour la forme, mais avec les problèmes de forme physique d’Anthony Martial et sa demande de quitter le club, il semble peu probable qu’il soit amené à le remplacer. Les autres options sont Anthony Elanga et Jesse Lingard, mais nous pensons que Rangnick s’en tiendra à deux du trio Greenwood/Sancho/Rashford dans ces 10 positions jumelles.

Dans cet esprit, voici notre XI prévu pour le coup d’envoi de demain à 20h15 :