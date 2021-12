Prédit XI contre Crystal Palace: Ralf Rangnick va déchirer le livre de règles d’Ole Gunnar Solskjaer – News 24

Nouveau manager, équipe nombreuse et talentueuse : prédire le onze de départ de Manchester United contre Crystal Palace demain n’est pas facile.

Ralf Rangnick préfère généralement une formation 4-2-2-2 mais en vérité il a la profondeur de l’intelligence pour travailler avec n’importe quelle formation et il a déjà déclaré qu’il adaptera le système en fonction des joueurs qu’il a, et non l’inverse environ.

Cela signifie qu’il est susceptible de choisir un XI qu’il juge fort et équilibré, puis de trouver la formation qui convient le mieux à ces 11 joueurs.

United sera définitivement privé des absents de longue date Raphael Varane et Paul Pogba. Luke Shaw (commotion cérébrale), Aaron Wan-Bissaka (pied), Nemanja Matic (ischio-jambiers) et Edinson Cavani (tendon) sont tous dubitatifs.

Même si Shaw et Wan-Bissaka sont disponibles, les excellentes performances d’Alex Telles et Diogo Dalot contre Arsenal jeudi pourraient les voir conserver leurs places.

Le système de contre-attaque rapide et pressant de Rangnick favorise dans tous les cas l’attaque des arrières latéraux et Telles et Dalot sont excellents à cet égard.

La grande question au centre du dos est de savoir si le hors-forme Harry Maguire gardera sa place. Encore une fois, Rangnick a tendance à privilégier les défenseurs très mobiles et Maguire a le rayon de braquage d’un bus à impériale. Cependant, il est le capitaine.

Surtout pendant que Varane est absent, ce serait une décision très audacieuse pour Rangnick de commencer son mandat en abandonnant le capitaine du club, donc Maguire commencera probablement aux côtés de Victor Lindelof. Eric Bailly espère toutefois se battre pour une place.

L’ancien manager Ole Gunnar Solskjaer a toujours insisté pour jouer Lindelof au centre droit et Maguire à gauche. En fait, Lindelof a été joué à droite presque indépendamment de qui jouait à ses côtés, comme si Solskjaer pensait qu’il était incapable de jouer au LCB.

Pourtant, le Suédois a joué le centre gauche aussi souvent que le centre droit pour son équipe nationale et pour son ancien club, Benfica et est sans doute un peu meilleur dans ce rôle. Quelles que soient les raisons pour lesquelles Solskjaer a évité cette situation, nous pourrions trouver Rangnick changer les côtés de la paire et voir si cela peut ajouter plus d’équilibre et de stabilité à la défense.

David de Gea devrait continuer dans le but. Sa forme d’arrêt de tir a été de classe mondiale cette saison, bien qu’il y ait toujours eu un manque de concentration étrange. Encore une fois, avec une table rase, Dean Henderson peut espérer qu’il sera rappelé, mais il est beaucoup plus probable que De Gea gardera sa place entre les bâtons.

Plus haut sur le terrain, nous espérons que Rangnick mettra enfin fin à certaines des étranges peccadilles de Solskjaer en termes de rotation et de rigidité positionnelle.

L’un des gros problèmes du système 4-2-3-1 du Norvégien était la déconnexion entre le milieu de terrain à deux de Scott McTominay et Fred et les attaquants. L’une des raisons à cela était sans doute que Bruno Fernandes a été joué trop haut sur le terrain, Solskjaer hésitant pour une raison quelconque à le jouer dans sa position préférée de numéro 8.

De même, Solskjaer ne semblait pas faire confiance à Donny van de Beek pour jouer au milieu de terrain central, le voyant souvent comme un remplaçant numéro 10 ou même parfois le mettant sur l’aile. Le Néerlandais a déclaré récemment qu’il considérait sa position idéale comme quelque part entre un 6 et un 8, mais cela est tombé dans l’oreille d’un sourd.

Ces deux-là pourraient-ils jouer dans un milieu de terrain à trois avec un seul joueur titulaire derrière eux? Pourquoi pas? Ils sont peut-être créatifs, mais ils sont loin d’être des milieux de terrain offensifs à part entière ou des divas de luxe à la Cantona. Ils sont tous les deux des travailleurs acharnés, intelligents, très capables de s’attaquer et de défendre et d’utiliser le jeu de pressing caractéristique de Rangnick.

Le fait que l’opposition soit Crystal Palace et non une équipe parmi les six premiers est une autre raison pour laquelle l’Allemand a choisi un milieu de terrain plus offensif que celui que nous avons l’habitude de voir sous Solskjaer.

Alors que Fred a été en excellente forme sous la direction du patron temporaire Michael Carrick, c’est sans doute en partie parce qu’il a été joué un peu plus en avant. Donc, avec Nemanja Matic qui lutte pour sa forme physique, Scott McTominay serait le choix logique de s’asseoir derrière Van de Beek et Fernandes.

Cela laisse de la place pour un trois avant. Sur la forme actuelle et la plus récente, Jadon Sancho et Mason Greenwood ont sans doute été les ailiers les plus productifs et c’est un autre domaine où Rangnick pourrait corriger un Solskjaer-ism. Marcus Rashford a eu tendance à être sélectionné presque par ancienneté et quelle que soit sa forme. De plus, Greenwood, malgré ses deux pieds, est toujours déployé sur l’aile droite et Sancho, un ailier droit plus naturel, a tendance à être déployé sur la gauche. Inverser les deux serait une chose logique à essayer.

Le joueur de 63 ans a déjà parlé de son admiration pour Cristiano Ronaldo et le considèrerait comme un joueur clé, nous nous attendons donc à ce qu’il commence à l’avant.

Ralf Rangnick a déclaré au conseil d’administration de Man United lors de sa première conversation que Cristiano Ronaldo serait sans aucun doute considéré comme un « joueur clé » – malgré de fausses spéculations 🔴 #MUFC « Voir Cristiano à 36 ans… Je n’ai jamais vu un joueur en bonne forme physique à cet âge », a-t-il confirmé aujourd’hui. pic.twitter.com/OKcPo2hUnp – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 3 décembre 2021

Dans cet esprit, voici notre XI prédit pour le match de demain :