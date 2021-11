Prédit XI contre Man City: Marcus Rashford sera abandonné, a rappelé Edinson Cavani – News 24

Manchester United sera privé de Raphael Varane et de Paul Pogba pour le derby crucial de Manchester demain au stade Etihad.

Varane s’est blessé aux ischio-jambiers à seulement 38 minutes du match de Ligue des champions de mardi avec l’Atalanta et Pogba purge le deuxième d’une suspension de trois matches.

Selon toute vraisemblance compte tenu de sa forme récente, Pogba n’aurait pas été sélectionné même s’il était disponible. Sa performance de mardi était bien en deçà de la moyenne.

Varane est plus un coup dur pour le moment, bien que Victor Lindelof devrait revenir en défense, ce qui atténuera la douleur de le perdre.

Le manager Ole Gunnar Solskjaer pourrait jouer la formation 3-5-2 qui a si bien fonctionné contre les Spurs le week-end dernier. Il a également commencé avec cela mardi mais a été contraint de l’abandonner lorsque Varane est sorti en boitant.

Cela signifiera presque certainement un retour à trois de Lindelof (si en forme), Harry Maguire et Eric Bailly, qui a été exceptionnel mardi.

La forme de Maguire, en revanche, a été affreuse, mais nous ne nous attendons pas à ce que Solskjaer abandonne son capitaine, d’autant plus que le Français n’est pas disponible.

Si Lindelof ne s’est pas remis de sa blessure, le manager pourrait encore en passer trois à l’arrière avec Luke Shaw venant de l’arrière gauche et Alex Telles prenant ce rôle.

David de Gea devrait conserver sa place dans les buts malgré sa déception également mardi. Solskjaer espère qu’il s’agit d’un événement unique car il avait été en superbe forme cette saison jusque-là.

Aaron Wan-Bissaka, Scott McTominay et Bruno Fernandes devraient tous garder leur place avec Fred revenant pour Pogba.

En attaque, Edinson Cavani sera probablement rappelé après s’être reposé mardi, même s’il a joué à 21 minutes du banc. Cristiano Ronaldo sera bien sûr à ses côtés, donnant à la ligne de front de 70 ans une autre course.

Cela signifiera que Marcus Rashford reviendra sur le banc, rejoignant Jadon Sancho, Mason Greenwood et Donny van de Beek.

Le travail de Solskjaer étant toujours en jeu, cela pourrait s’avérer être une sélection d’équipe cruciale et ce sera presque certainement une sélection prudente et comprenant les joueurs sur lesquels il pense pouvoir compter le plus.

Avec tout cela à l’esprit, voici notre XI prédit :