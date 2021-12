Prédit XI contre Newcastle United: Raphael Varane de retour, Donny van de Beek de commencer – Man United News And Transfer News

Lors de sa conférence de presse avant le match de demain entre la Premier League et Newcastle United, le manager par intérim de Manchester United, Ralf Rangnick, a déclaré que seul Paul Pogba n’était pas disponible dans l’ensemble de son équipe première.

Reste à savoir si cela est toujours vrai quatre jours plus tard – comme le presseur a eu lieu jeudi – alors que le club continue de se battre pour contenir Covid-19.

Si cela tient, la sélection de l’équipe pour le voyage à St. James’ Park sera la plus difficile à laquelle Rangnick aura dû faire face au cours de son court mandat à la barre.

Cela signifie que des personnalités comme Edinson Cavani, Raphael Varane et Anthony Martial seront ajoutées à la liste des sélections possibles.

Varane est le plus susceptible d’être ramené directement dans l’équipe, probablement à la place de Victor Lindelof, bien que ce serait dur pour le Suédois après des draps propres consécutifs lors des deux premiers matchs de championnat de Rangnick.

Avant cela, Lindelof jouait sans doute mieux que Harry Maguire, mais il semble probable que le capitaine du club sera protégé, du moins pour le moment.

Diogo Dalot et Alex Telles se sont bien comportés respectivement à l’arrière droit et à l’arrière gauche lors des absences d’Aaron Wan-Bissaka et de Luke Shaw, et pourraient conserver leurs places, même si l’écart causé par le double report aura interrompu l’élan et permis le duo anglais plus d’une chance.

Le système 4-2-2-2 préféré de Rangnick pourrait être à nouveau déployé, ce qui signifie que Scott McTominay et Fred reprendront probablement leur partenariat de milieu de terrain défensif familier.

Mis à part l’inclusion presque certaine de Cristiano Ronaldo parmi les deux premiers, les trois sélections restantes sont difficiles à prévoir. La dernière fois, Bruno Fernandes et Jadon Sancho ont joué derrière Ronaldo et Marcus Rashford, mais le quatuor a eu du mal à se créer des occasions contre Norwich.

Les autres options sont Cavani, Martial, Mason Greenwood, Donny van de Beek, Jesse Lingard et Juan Mata.

La forme physique du match peut être un problème pour Cavani et Martial. Greenwood est probablement le joueur en forme du groupe, mais nous pensons que Rangnick restera avec Rashford aux côtés de Ronaldo à l’avant, avec Fernandes et peut-être Van de Beek derrière pour ajouter un peu plus de contrôle.

Avec tout cela à l’esprit, voici notre onze de départ prévu pour le match de demain :