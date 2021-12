Prédit XI contre Norwich City: deux grands noms abandonnés dans notre équipe attendue de Man United – Man United News And Transfer News

Le deuxième match de Premier League de Ralf Rangnick en tant que manager de Manchester United est un match incontournable et aura lieu à Carrow Road, Norwich demain à 17h30.

Il semble juste que Rangnick ait le temps de travailler avec l’équipe de United en difficulté, mais un match contre l’équipe en bas de la ligue en est une qui exige presque par définition trois points.

Le manager sera dopé par le fait que Raphael Varane et Edinson Cavani sont de retour en lice, ayant repris l’entraînement en début de semaine.

Les fans de United sont très habitués à ce que le « même XI », ou des variantes de celui-ci, soit sélectionné pendant trois ans par l’ancien manager Ole Gunnar Solskjaer, mais c’est le premier véritable test pour savoir si Rangnick sera plus rotatif et inspiré.

Varane pourrait être retiré du banc, mais compte tenu de la faible opposition, le patron pourrait penser qu’il n’y a pas de temps comme le présent pour le ramener dans la formation de départ.

Et tandis que Harry Maguire est l’homme de 80 millions de livres sterling et le capitaine, si Rangnick est assez courageux, il peut prendre la grande décision et le laisser tomber pour le Français, car Victor Lindelof, dans sa forme actuelle, mérite de garder sa place plus que l’international anglais. .

Les couchettes arrière représentent une autre décision difficile. Aaron Wan-Bissaka est peut-être en forme après son accident du temps additionnel contre les panneaux mercredi, mais il était de toute façon médiocre contre les Young Boys, donc Diogo Dalot devrait garder sa place.

Luke Shaw n’a sans doute pas non plus fait assez pour regagner sa place face au cape et à l’épée Alex Telles à l’arrière gauche.

Si Rangnick repart avec son 4-2-2-2 favori, peu d’entre eux ont fait assez mercredi pour se frayer un chemin dans l’équipe, à l’exception de Mason Greenwood, qui a réalisé une fantastique performance de but.

Avec Ronaldo presque certain de revenir et Bruno Fernandes jouant légèrement plus profondément, Greenwood usurperait probablement Marcus Rashford ou Jadon Sancho – nous pensons que peut-être Rashford reculera aux côtés de Fernandes et Sancho reviendra sur le banc.

De manière plus prévisible, peut-être, Fred et Scott McTominay reprendront probablement leur partenariat « McFred » au milieu de terrain défensif.

Avec tout cela en tête, voici notre onze prédit pour le match :