Prédit XI contre Villareal: Michael Carrick annoncera les changements pour Man United – Man United News And Transfer News

Michael Carrick choisira l’équipe de Manchester United pour le match crucial du Groupe F de la Ligue des champions de ce soir contre Villarreal en Espagne.

Après le limogeage dimanche d’Ole Gunnar Solskjaer, Carrick a été nommé temporairement responsable, mais a déclaré lors de la conférence de presse d’hier qu’il avait des « croyances très similaires » à celles de Solskjaer, laissant entendre qu’il n’y aurait pas de refonte massive du onze de départ ou de la tactique.

Cependant, Carrick a également déclaré qu’il avait sa » propre personnalité « , nous nous attendons donc à quelques ajustements du côté qui a si mal fonctionné ces dernières semaines.

En défense, cela pourrait signifier que Diogo Dalot prend le départ devant Aaron Wan-Bissaka en difficulté à l’arrière droit. Luke Shaw a quitté le terrain à Vicarage Road avec une commotion cérébrale samedi et pourrait donc être remplacé par Alex Telles sur l’autre flanc.

Il y a aussi un cri pour faire venir Eric Bailly pour Harry Maguire malade, mais étant donné les commentaires de Carrick sur le fait d’avoir une vision similaire à celle de son prédécesseur, nous pensons que cela est peu probable.

Il est possible que le milieu de terrain soit la zone qui subira la plus grande refonte sous Carrick, étant donné que c’était sa propre position en tant que joueur. Donny van de Beek doit sûrement commencer, surtout après ses excellentes 45 minutes contre Watford – malgré le chaos qui l’entoure.

Bruno Fernandes pourrait enfin être ramené dans le rôle de numéro huit qui a fait son nom au Sporting, puis l’un de Nemanja Matic, Scott McTominay ou Fred monterait un milieu de terrain trois.

Bien qu’un milieu de terrain titulaire soit requis et que Fred soit le moins défensif des trois, il pourrait être le favori compte tenu de son excellente forme récente pour le Brésil.

Cela laisserait un trio de tête qui serait dirigé par Cristiano Ronaldo. Mason Greenwood a Covid et Edinson Cavani est aux prises avec un problème de tendon, donc cela se résumera probablement à un choix de Jadon Sancho, Jesse Lingard et Marcus Rashford pour les deux spots d’aile, bien qu’Anthony Martial soit également dans le cadre.

Rashford prendra plus que probablement la place de l’aile gauche et il est possible que Lingard ait une chance sur la droite. Sancho a montré des éclairs de progression à United, mais Lingard a un point à prouver et offrira également plus d’aide défensivement.

Une victoire pour United ce soir les verra se qualifier pour les huitièmes de finale, peu importe ce qui se passe dans les autres matchs en raison de leur record face à face contre l’équipe espagnole.

Avec tout cela en tête, voici notre onze prédit pour le match :