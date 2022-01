Prédit XI: Manchester United vs Wolverhampton Wanderers – Marcus Rashford revient – Man United News And Transfer News

Manchester United accueillera les Wolves, huitièmes, à Old Trafford en Premier League demain soir, sachant que trois points les amèneront à un seul des quatre premières places avec un match en moins.

En l’absence de nouveaux problèmes de blessure signalés et Victor Lindelof potentiellement à nouveau disponible après un test Covid-19 positif, le manager par intérim Ralf Rangnick a une multitude d’options parmi lesquelles choisir.

Bruno Fernandes est de retour de suspension et fera pression pour une place, mais les performances relativement plus contrôlées de l’équipe la dernière fois pourraient encourager Rangnick à s’en tenir à une sélection similaire.

Si Lindelof est disponible et suffisamment en forme, il pourrait également faire pression pour un rappel après la forme capricieuse de Harry Maguire, l’absence d’Eric Bailly pour la CAN et les erreurs de Raphael Varane contre Newcastle.

On pense cependant que Maguire et Varane débuteront, avec David de Gea dans les buts.

La situation de l’arrière est intéressante. Diogo Dalot et Alex Telles s’en sortaient bien dans ces rôles, mais ont été remplacés par les anciens titulaires Aaron Wan-Bissaka et Luke Shaw contre Burnley jeudi.

Shaw a réalisé un excellent match et pourrait être conservé dans l’équipe avec les malheureux Telles relégués au banc.

Wan-Bissaka n’était peut-être pas aussi impressionnant et il semble probable que Dalot sera rappelé à l’arrière droit.

Scott McTominay a été l’homme du match contre Burnley et conservera sa place s’il est suffisamment en forme. Fred pourrait être rappelé à la place de Nemanja Matic, qui à 33 ans aura peut-être du mal à jouer deux fois en quatre jours.

À 34 ans, Edinson Cavani est une autre star qui peut avoir du mal à jouer 90 minutes supplémentaires, donc Marcus Rashford pourrait être rappelé à sa place aux côtés de Cristiano Ronaldo, qui est bien sûr le plus âgé de tous mais semble défier toute logique de fitness normale.

En supposant que Rangnick s’en tienne à sa formation préférée en 4-2-2-2, cela laisse le choix aux jumeaux numéro 10. Ce sera probablement entre Fernandes, Mason Greenwood et Jadon Sancho. Donny van de Beek, Anthony Martial, Jesse Lingard et Juan Mata sont d’autres options, mais jusqu’à présent, le manager ne semble pas les avoir trop mis en avant.

Nous avons opté pour Fernandes et Sancho dans notre XI prévu, mais Greenwood est sans doute le plus digne de la forme actuelle.

Dans cet esprit, voici notre équipe prévue pour le coup d’envoi de demain à 17h30 :