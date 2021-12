Prédit XI vs Arsenal: Cristiano Ronaldo revient, Bruno Fernandes se reposera à nouveau – Man United News And Transfer News

Michael Carrick reste en charge de Manchester United pour le match à domicile de demain contre Arsenal alors que le nouveau manager par intérim Ralf Rangnick attend son permis de travail pour prendre ses fonctions.

Bien que le club ait démenti les rumeurs suggérant que Rangnick ait influencé la sélection et la tactique de l’équipe pour le match de dimanche contre Chelsea, maintenant que la nomination de l’Allemand a été annoncée, il est plus probable qu’il ait son mot à dire.

Quoi qu’il en soit, Carrick semble être un homme 4-3-3 et nous nous attendons à ce que cela continue demain.

Le patron par intérim a reposé Cristiano Ronaldo pour le voyage à Chelsea, mais nous nous attendons à ce qu’il soit rétabli pour ce match nul à domicile, où United sera davantage sur le devant de la scène.

Cela signifiera soit reposer à nouveau Bruno Fernandes, soit le pousser plus profondément au milieu de terrain ou vers l’une des positions d’aile. Le premier est le plus probable.

Jadon Sancho a été en feu pour United au cours des deux derniers matchs et devrait recommencer. Cependant, si Carrick s’en tient à sa politique de rotation, lui aussi pourrait être reposé.

Mason Greenwood était également en forme avant de contracter Covid et pourrait donc être démarré sur l’aile droite, Sancho passant à gauche. Si le joueur de 21 ans est au repos, Marcus Rashford ou Anthony Martial débuteraient sur l’aile gauche. Rashford serait l’option la plus sûre des deux.

Carrick a joué un milieu de terrain défensif à trois de Matic – McTominay – Fred contre Chelsea, mais il pourrait aller avec un trio légèrement plus offensif dans cette égalité. Cela pourrait voir l’ancien Matic retomber sur le banc et Donny van de Beek donner un nouveau départ.

Défensivement, le capitaine Harry Maguire est de retour de suspension et devrait revenir directement dans le camp aux côtés de Victor Lindelof, même si cela sera dur pour Eric Bailly qui s’est très bien acquitté contre Chelsea.

Luke Shaw pourrait revenir à la suite d’une commotion cérébrale, mais Alex Telles a bien joué en son absence et devrait donc garder sa place. Aaron Wan-Bissaka semble être le choix automatique à l’arrière droit et David de Gea est dans la forme de sa vie dans le but.

Raphael Varane et Paul Pogba sont des absents de longue durée et Edinson Cavani reste incertain car il souffre d’un problème de tendon.

Dans cet esprit, voici notre XI prédit pour le match de demain :