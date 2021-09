Prédit XI vs Aston Villa: les flops en milieu de semaine condamnés au banc – Man United News And Transfer News

in

Alors que de nombreux fans de Manchester United pensent que Donny van de Been a fait assez lors des derniers matchs pour être sélectionné devant Fred, le manager Ole Gunnar Solskjaer devrait s’en tenir à sa vieille garde pour le match de Premier League de demain contre Aston Villa.

Aucun nouveau problème de blessure n’ayant été signalé au moment de mettre sous presse, il semble probable que le manager reviendra dans la même formation qui a triomphé contre West Ham au London Stadium le week-end dernier.

De gros changements en milieu de semaine contre la même opposition ont permis aux joueurs marginaux de plaider leur cause pour l’inclusion dans la première chaîne.

Cependant, la plupart n’ont pas impressionné lorsque les Reds sont sortis de la Coupe Carabao contre les hommes de David Moyes.

Van de Beek était sans doute le contributeur le plus impressionnant et avec Fred en mauvaise forme pour le moment, il y a de très bonnes raisons pour que le Néerlandais se fasse tenter aux côtés de Scott McTominay en position double six. Cependant, Solskjaer continue de sembler immunisé contre ses charmes.

Mercredi a été une autre sortie décevante pour la nouvelle recrue Jadon Sancho, qui sera sûrement renvoyée sur le banc demain. Cela signifiera presque certainement que Paul Pogba jouera largement à gauche, avec Mason Greenwood à droite.

Les arrières latéraux Diogo Dalot et Alex Telles se sont plutôt bien acquittés en milieu de semaine mais reviendront sur le banc. Le cas de Dalot est un peu plus intéressant car il sera nécessaire mercredi soir pour le match du Groupe F de Ligue des champions avec Villareal, avec la suspension d’Aaron Wan-Bissaka.

Bien que Dean Henderson soit de retour en action, la forme de David de Gea lui permettra de conserver sa place dans le but et le couple de défenseurs centraux de premier choix Harry Maguire et Raphael Varane reviendra également.

Devant, Cristiano Ronaldo sera rétabli avec Bruno Fernandes derrière lui.

Le banc devrait être le plus fort depuis longtemps, Edinson Cavani devrait enfin faire son retour.

Anthony Martial et Jesse Lingard n’ont pas bien performé mercredi et pourraient même retrouver leurs places sur le banc menacées dans les semaines à venir, surtout une fois le retour de Marcus Rashford annoncé.

Dans cet esprit, voici notre XI prévu pour le coup d’envoi de demain à 12h30 à Old Trafford :