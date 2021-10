Prédit XI vs Everton: une nouvelle formation passionnante de Manchester United attendue – Man United News And Transfer News

in

Edinson Cavani et Cristiano Ronaldo devraient commencer un match ensemble pour la première fois demain alors que Manchester uni accueille Everton à Old Trafford en Premier League.

Malgré une victoire excitante contre Villareal en Ligue des champions mercredi, les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer ne jouent pas bien et le Norvégien devrait changer de camp pour essayer de trouver un peu de rythme.

La défense va presque se choisir elle-même. En supposant que le capitaine Harry Maguire ne se soit pas remis de sa blessure, Victor Lindelof et Raphael Varane joueront à l’arrière central, avec Aaron Wan-Bissaka de retour à l’arrière droit après une suspension et Luke Shaw, espérons-le, à nouveau à l’arrière gauche après avoir raté le match en milieu de semaine en raison de un coup.

La forme de David de Gea le rend imbattable dans les buts.

Mason Greenwood a beaucoup joué au football ces derniers temps et pourrait être reposé, avec Jesse Lingard qui devrait entrer. Solskjaer est un grand fan du joueur de 28 ans, qui a eu un impact cette saison en sortant du banc.

La crise de colère de Donny van de Beek de ne pas être recruté comme remplaçant mercredi pourrait le faire oublier à nouveau, mais un manager avisé pourrait l’utiliser comme une motivation supplémentaire pour le lancer lors de son premier match de Premier League de la saison. Avec Paul Pogba ayant sans doute besoin de repos, un couple surprise de McTominay et Van de Beek pourrait être utilisé.

Faire entrer Cavani à l’avant-centre signifierait reposer Ronaldo ou lui trouver une autre position. Il est possible qu’il soit poussé vers quelque chose entre un rôle d’aile gauche et d’aile gauche, avec Luke Shaw censé pousser en soutien et fournir la largeur supplémentaire lors de l’attaque.

Solskjaer ne reposera certainement pas Bruno Fernandes quoi qu’il arrive, mais il pourrait être chargé de baisser un peu plus profondément pour jouer le numéro huit dans un 4-3-3.

Bien sûr, le côté ci-dessus serait assez expérimental et il se peut que le manager décide plutôt de jouer la sécurité et de revenir à son 4-2-3-1 éprouvé, rétablissant le partenariat Scott McTominay et Fred au milieu de terrain défensif.

Nous pensons que même si c’est le cas, Lingard sera recruté pour Greenwood, avec Pogba à nouveau déployé à gauche et Ronaldo ou Cavani – probablement le premier – à l’avant.

On peut soutenir que ce serait un pas en arrière, mais ce ne serait certainement pas inhabituel pour le patron.

Avec tout cela à l’esprit, voici notre version plus audacieuse prédite XI pour le jeu de demain :