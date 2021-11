Prédit XI vs Watford: Donny van de Beek devrait commencer pour Manchester United – Man United News And Transfer News

Ole Gunnar Solskjaer emmènera son équipe de Manchester United à Vicarage Road demain pour affronter Watford sachant qu’un autre mauvais résultat pourrait mettre fin à son règne de manager au club.

Les Red Devils étaient dans une forme abjecte, mais le conseil d’administration est resté jusqu’à présent à Solskjaer. Un changement vers une formation 3-5-2 a initialement donné un résultat avec une victoire 3-0 sur les Spurs, mais n’a pas réussi à améliorer les choses contre Atalanta et Manchester City.

Avec Raphael Varane toujours blessé, Eric Bailly ayant marqué contre son camp contre les Citizens et Edinson Cavani très douteux avec une blessure au tendon, nous pensons que Solskjaer abandonnera cette expérience, mais un retour au 4-2-3-1 qui avait été le sien. l’alimentation de base serait considérée comme une étape rétrograde.

Le personnel à sa disposition pouvait dicter la formation.

Varane et Cavani sont rejoints par Paul Pogba sur la liste des absents. Pogba purgerait le troisième d’une suspension de trois matches, mais s’est quand même blessé à la cuisse à l’entraînement pour la France, il est donc exclu pendant environ deux mois.

Des rapports fiables suggèrent que le manager pourrait enfin être prêt à donner une chance à Donny van de Beek dans l’équipe en l’absence de Pogba. Laurie Whitwell de l’Athletic affirme qu' »il y a un sentiment à Carrington que le match de samedi contre Watford présente une réelle opportunité pour lui de commencer ».

Jouer le Néerlandais aux côtés de Scott McTominay ou Fred pourrait cependant inquiéter le Norvégien en termes de couverture défensive, il est donc possible qu’il joue les trois et sacrifie l’un des attaquants.

Marcus Rashford s’est très bien entraîné cette semaine, donc avec Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo pratiquement imperturbables aux yeux de Solskjaer, Mason Greenwood pourrait être le joueur à céder sa place.

Cela conduirait à une formation 4-2-1-2-1 plutôt déséquilibrée, Rashford et Fernandes devant fournir une certaine largeur derrière Ronaldo. Fred et Van de Beek devraient également effectuer des courses vers l’avant avec McTominay un pivot plus statique.

La formation pourrait également obliger Ronaldo à pousser large de temps en temps, permettant aux coureurs du milieu de terrain d’avancer pour constituer l’homme supplémentaire.

Ce ne serait pas une tactique facile à mettre en œuvre en raison du manque de largeur naturelle, mais cela fournirait un milieu de terrain central plus fort, ce qui pourrait à son tour offrir une meilleure protection à la défense.

Défensivement, malgré la forme désastreuse de toute la ligne arrière ces derniers temps, nous nous attendons à ce que Solskjaer s’en tienne à ses quatre de confiance, Wan Bissaka, Lindelof, Maguire et Shaw, bien que Diogo Dalot et Alex Telles devraient être sérieusement considérés comme des alternatives.

Dans cet esprit, voici notre programmation prévue pour le match de demain :