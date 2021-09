Prédit XI vs West Ham: Anthony Martial à rappeler – Man United News And Transfer News

Cristiano Ronaldo devrait à nouveau mener la ligne alors que Manchester United affrontera West Ham au stade de Londres demain.

Les Red Devils chercheront à rétablir la confiance après une défaite humiliante face aux Suisses des Young Boys en Ligue des champions mardi.

Aaron Wan-Bissaka devrait conserver sa place demain malgré le tacle téméraire qui a entraîné un carton rouge mardi et qui a changé le cours du match.

Cependant, Diogo Dalot a impressionné Solskjaer au cours de l’été et il pourrait décider de lui donner quelques minutes pour le mettre en forme à temps pour le match de Villareal mercredi semaine.

Ailleurs en défense, Raphael Varane reviendra sûrement à la place de Victor Lindelof aux côtés d’Harry Maguire et avec Alex Telles toujours blessé et Dean Henderson pas tout à fait prêt, Luke Shaw et David de Gea seront à nouveau pressés d’agir.

Le Mason Greenwood en forme s’est reposé mardi, il est donc presque certain de commencer à droite et Bruno Fernandes est plus susceptible de se reposer en Coupe Carabao mercredi, également contre West Ham.

Edinson Cavani n’est pas encore prêt à revenir – Solskjaer dit qu’il a une chance pour ce match de mercredi – et Scott McTominay n’est probablement pas tout à fait prêt non plus, bien que le manager le valorise beaucoup et pourrait le repousser rapidement dans l’équipe une fois en forme.

Donny van de Beek a impressionné de nombreux fans lors de son départ mardi, mais a été rendu à la mi-temps pour le changement de formation, donc encore une fois, il semble que Solskjaer n’était pas aussi captivé que le spectateur occasionnel. Il est donc susceptible de redescendre sur le banc.

Avec Marcus Rashford également toujours absent, Fred, Paul Pogba, Jadon Sancho, Nemanja Matic, Anthony Martial et Jesse Lingard abandonnent pour les deux places de milieu de terrain et la place d’aile gauche.

Sancho a eu du mal à avoir un impact après son transfert de gros budget du Borussia Dortmund, donc Martial pourrait recevoir le feu vert sur l’aile gauche.

Cela laisserait le choix entre Matic, Fred et Pogba dans les rôles de DM.

Les commentaires du presse d’avant-match de Solskjaer suggèrent qu’il aime les milieux de terrain box-to-box plutôt que les spécialistes dans un rôle particulier, ce qui pourrait laisser penser qu’il choisira Fred plutôt que Matic, avec le Pogba en forme presque certain de prendre. jusqu’à l’autre couchette.

Avec tout cela en tête, voici notre XI prédit pour le jeu :