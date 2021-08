Préférez-vous aller chez le dentiste ou appeler le service client ?

Voici une statistique difficile à croire :

Quarante-huit pour cent des Américains préféreraient aller chez le dentiste plutôt que d’appeler le service client.

AIE! Il semble qu’il soit préférable d’aller chez le dentiste pour obtenir une obturation ou un traitement de canal plutôt que d’appeler le service client. Cette statistique provient directement de l’étude Achieving Customer Amaze Study 2021 que nous avons menée cette année. Nous avons interrogé plus de 1 000 consommateurs pour découvrir ce qu’ils aimaient et détestaient dans le service client. Qu’est-ce qui les ferait revenir ou mettre fin à leur relation avec la marque ou l’entreprise ? Mais revenons un instant à cette statistique.

L’histoire d’horreur suivante nous est arrivée à tous.

Vous passez 10 minutes à rechercher sur le site Web d’une entreprise un numéro de téléphone du service client que vous finissez par trouver en petits caractères sur une page obscure. Vous passez l’appel et vous êtes mis en attente pour une durée déraisonnable. La musique d’attente est terrible, et ils ne vous disent pas combien de temps ça va durer. Vous attendez juste et vous vous demandez. Quelqu’un répond enfin. Vous avez du mal à les comprendre. Ce n’est peut-être pas un accent difficile à comprendre. Il se peut que vous entendiez des centaines d’autres agents du service client en arrière-plan, ce qui rend difficile d’entendre l’agent à qui vous parlez.

Vous prenez le temps de dire à l’agent votre nom, votre adresse, les quatre derniers chiffres de votre numéro de sécurité sociale, le nom de jeune fille de votre mère et la réponse à une question de sécurité. Puis encore cinq minutes pour expliquer votre histoire. L’agent n’arrête pas de dire « Je suis désolé », tellement de fois qu’il perd son impact et semble peu sincère. Vous espérez que c’est la personne qui vous aidera, mais vos rêves sont brisés lorsque l’agent dit : « Je suis désolé, ce n’est pas mon service. De là, ils vous transfèrent vers quelqu’un qu’ils pensent être mieux équipé pour vous aider.

Et puis ça recommence ! Le prochain agent et l’expérience n’est pas meilleure que la précédente. Enfin, vous demandez à parler à un superviseur. Oui, vous l’avez fait ! Admet le! Je peux continuer, mais vous voyez l’idée.

Premièrement, personne ne veut appeler le support client. Ils ne veulent pas avoir un problème qui les oblige à faire quelque chose qu’ils n’avaient pas prévu de faire. Mais cela arrive, et quand cela arrive, vous ne pouvez rien offrir à vos clients qui ressemble à l’expérience que je viens de décrire.

Alors, voulez-vous savoir ce qui est important pour les clients ? Voici un aperçu de certains des résultats de l’étude ACA. Les clients veulent :

des employés qui connaissent les produits et services qu’une entreprise vend des employés gentils et serviablesla capacité de contacter la bonne personne de support clientcommodité – une expérience simple et sans tracasréponses rapides à leurs questions de support client à partir d’un e-mail, d’un message ou d’un SMS

Ce sont quelques-unes des bases! Et pour la plupart d’entre nous, ce sont du bon sens. Malheureusement, ils ne sont pas toujours aussi courants qu’ils devraient l’être. Mais les entreprises qui réussissent s’épanouissent devant les retardataires du service client. Lisez plus de statistiques et de faits dans l’étude ACA 2021 qui vous aideront à guider vos décisions à mesure que vous améliorez votre service client. Les informations révélées par le sondage sont votre motivation pour offrir une expérience client incroyable.

Auteur : Shep Hyken

Suivez @Hyken

Shep Hyken, CSP, CPAE est un conférencier et auteur à succès du New York Times et du Wall Street Journal qui travaille avec des entreprises et des organisations qui souhaitent établir des relations fidèles avec leurs clients et leurs employés. Ses articles ont été lus dans des centaines de publications,… Voir le profil complet ›