Préférez-vous avoir un curseur d’alerte ou un bouton latéral personnalisable ?

OnePlus et Apple ne jurent que par des commutateurs d’alerte, permettant aux utilisateurs de passer rapidement leur téléphone de silencieux à fort et vice-versa. Nous avons également vu certaines marques proposer occasionnellement un bouton latéral personnalisable, comme Samsung et Nokia.

Et si vous deviez choisir entre un curseur d’alerte et une touche latérale personnalisable ? Laquelle prendriez-vous ? Eh bien, vous pouvez répondre à cette question en répondant à notre sondage ci-dessous.

Les curseurs d’alerte signifient que vous n’avez pas besoin de visiter l’ombre de notification pour passer en mode silencieux, ce qui vous fait gagner un peu de temps dans le processus. Et c’est devenu une marque de commerce de OnePlus dans le monde Android, avec peu ou pas d’autres OEM majeurs offrant cette option.

Pendant ce temps, les touches latérales personnalisables vous permettent de lancer rapidement une application ou d’exécuter une fonction (par exemple, obturateur d’appareil photo, lampe de poche, etc.). Ce bouton n’est pas non plus très courant dans l’espace Android, mais nous avons vu Samsung rendre sa clé Bixby personnalisable sur les téléphones précédents. Nous avons également vu le lancement du Nokia XR20 plus tôt cette année avec une touche de raccourci personnalisable également.

Alors donnez-nous votre choix via le sondage ci-dessus, et laissez un commentaire si vous souhaitez préciser votre décision.