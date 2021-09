Préférez-vous les montres connectées rondes ou rectangulaires ?

Les deux derniers mois ont été assez importants pour les montres intelligentes. Google a lancé Wear OS 3 avec l’aide de Samsung, dont la série Galaxy Watch4 de nouvelle génération est la meilleure qu’elle ait jamais été. Pendant ce temps, nous avons eu notre premier aperçu de l’Apple Watch Series 7 cette semaine, qui – bien qu’elle n’intéresse probablement pas la plupart de nos lecteurs – deviendra sans aucun doute la montre connectée la plus vendue de 2022. Ce sont deux philosophies de conception radicalement différentes, et elles ont nous nous interrogeons sur les futures conceptions des gadgets Wear OS.

Bien qu’une poignée d’anciennes montres intelligentes compatibles Android aient utilisé des conceptions carrées, la plupart des montres modernes sont restées fidèles à un style établi pour la première fois par le Moto 360 d’origine en 2014. De nos jours, si vous voulez une montre Wear OS, c’est le seul look and feel tu peux trouver. La Galaxy Watch4 de Samsung, la TicWatch Pro 3 de Mobvoi et toute la gamme de montres connectées de Fossil utilisent toutes des écrans circulaires, se distinguant autant que possible de l’Apple Watch. Bien que cela puisse vous éviter de vous tromper pour un propriétaire d’Apple Watch, les écrans ronds ont leur propre ensemble d’inconvénients.

Rita El Khoury d’AP a fait un travail fantastique cette semaine en expliquant pourquoi les écrans rectangulaires sur les montres intelligentes ont du sens. Cet écran supplémentaire permet d’afficher plus d’informations sur votre poignet, qu’il s’agisse de messages texte, de prévisions météorologiques ou de navigation. De même, nous avons également vu le public s’adapter à l’idée de vêtements carrés, tout cela grâce à la popularité du gadget d’Apple. Les trackers rectangulaires ont peut-être semblé ringards la dernière décennie, mais de nos jours, il est beaucoup plus facile de faire passer le message.

Alors maintenant, c’est au tour de nos lecteurs de choisir. Êtes-vous satisfait de la gamme actuelle d’écrans pour la plupart arrondis (nonobstant Oppo Watch) ou souhaitez-vous quelque chose d’un peu plus conforme à Apple ou Fitbit ? Peut-être que vous voulez juste avoir le choix de choisir l’appareil qui vous convient – ou peut-être que vous n’achèterez pas de montre connectée quoi qu’il arrive. Quel que soit votre raisonnement, je suis ravi d’entendre ce que les gens pensent de l’état actuel du matériel Wear OS.

