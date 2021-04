Prefunq combat la fatigue de Zoom avec des mini-concerts pré-réunion pour soutenir les artistes touchés par la pandémie

(Image Prefunq)

Alors que le COVID-19 a envoyé tout le monde en retraite dans l’isolement social et les rassemblements virtuels, cela s’est avéré particulièrement difficile pour les artistes et les musiciens qui comptent sur des événements en direct pour gagner leur vie. La pandémie nous a également tous fatigués des rassemblements virtuels.

Prefunq est un nouveau service conçu pour lutter contre la soi-disant «fatigue du zoom» et remettre les artistes au travail devant un public – même si le public est toujours virtuel car nous attendons tous le jour où les clubs et les concerts redeviennent une réalité .

Tim Keck, fondateur de Prefunq. (Photo gracieuseté de Tim Keck)

Qui est derrière: Tim Keck est l’ancien éditeur du journal The Stranger à Seattle et plus tard président de Index Newspapers, où il a également dirigé le Portland Mercury. Depuis novembre, il se concentre uniquement sur EverOut, un site Web dérivé dérivé des listes d’événements de ces deux publications.

Keck a lancé Prefunq d’EverOut comme un moyen de soutenir les artistes aux prises avec une perte soudaine de revenus, et comme un moyen de pimenter ses propres réunions de personnel. Grâce à des amis et des contacts, il a commencé à aider à faciliter des performances virtuelles pour une variété d’entreprises qui organisaient des rassemblements en ligne.

«Le début de COVID a été si déprimant pour tout le monde», a déclaré Keck. «Vous avez ces réunions de tout le personnel et vous regarderiez tous ces carrés. Je viens de commencer à embaucher des artistes. Et cela s’est avéré être un peu transformateur. L’ambiance était bien meilleure et les gens étaient prêts à parler. »

Comment ça fonctionne: Prefunq recrute une liste d’interprètes solos, dont les biographies et les extraits de chansons peuvent être consultés sur le site Web. Une entreprise ou toute autre personne susceptible de tenir une réunion en ligne utilise le site Web pour sélectionner un artiste – ou laisse Prefunq le sélectionner. Prefunq demande une description de l’événement, l’heure de début et de fin et le nombre de personnes attendues.

L’artiste interprète quelques chansons dans un concert de 10 à 15 minutes dans le cadre de l’appel Zoom – et il n’y a aucune demande. Le prix est de 175 $ pour un maximum de 25 personnes et le prix augmente pour différentes tailles de groupe.

«C’est cette façon incroyable pour les gens qui travaillent dans une entreprise, dans une équipe, d’avoir ce spectacle vraiment intime où ils peuvent découvrir de nouveaux artistes», a déclaré Keck. «Les artistes peuvent entrer en contact avec de nouveaux publics qu’ils n’ont jamais entendu auparavant. L’entreprise montre qu’elle se soucie de son personnel et soutient les arts.

Artistes en vedette sur Prefunq. (Images via Prefunq)

Les interprètes: Une variété de chanteurs / auteurs-compositeurs et instrumentistes sont disponibles via Prefunq, selon que votre happy hour virtuel a besoin d’un pianiste ou d’un chanteur émouvant ou que vous voulez simplement de la poésie parlée pour ouvrir une réunion d’investisseurs.

Le guitariste de jazz de Seattle, Greg Ruby, a joué sur Prefunq à quelques reprises, y compris pour un happy hour Zoom pour Heinz Marketing, basé à Redmond, Washington. Il ne trouve pas du tout étrange de jouer devant un public en direct via son ordinateur et dit qu’il suit les commentaires comme s’il s’agissait d’applaudissements. En tant que musicien professionnel, la moitié de ses revenus provient de spectacles en direct et l’autre moitié de l’enseignement dans des camps de musique à travers le pays. Tout ce travail a disparu il y a un an lorsque la pandémie a frappé. «Plusieurs mois après le début de la pandémie, j’ai commencé à donner des cours de guitare en ligne via Zoom», a déclaré Ruby. «Cela m’a permis de me sentir à l’aise derrière l’écran.» L’enseignement individuel en ligne lui a permis d’atteindre une base nationale d’étudiants plus large, et lorsque Prefunq l’a contacté, il était déjà habile à jouer en ligne. Il a dit que les concerts de Prefunq avaient «énormément aidé».

Le compositeur / bassiste Evan Flory-Barnes a perdu environ les deux tiers de son gagne-pain pendant la pandémie. Il a pu faire des spectacles en plein air l’été et l’automne derniers, mais a déclaré que Prefunq avait définitivement aidé et réussi «au bon moment». Flory-Barnes a effectué trois concerts et dit que même s’il peut parfois sembler un peu gênant de communiquer avec Zoom, cela s’améliore à mesure qu’il s’y plonge. «Je peux sentir à quel point les gens sont émus et cela fait toujours du bien. Je remarque à quel point je me sens bien après avoir joué à chaque fois », a-t-il déclaré.

Les organisateurs de la réunion: Prefunq s’adresse aux patrons et aux professionnels des ressources humaines qui cherchent à injecter de la culture, de la communauté et de la créativité dans des lieux de travail qui ont été bouleversés par le manque de réunions en personne.

Jen Haller, responsable des opérations humaines chez Attunely, basée à Seattle, a déclaré qu’elle aimait l’opportunité de soutenir les artistes locaux et émergents du BIPOC – en particulier pendant la pandémie, lorsque les opportunités pour les nouveaux artistes sont si limitées. Prefunq expose l’équipe d’Attunely à un art qu’elle ne rechercherait peut-être pas indépendamment pour elle-même, a déclaré Haller, tout en brisant la monotonie des interactions Zoom traditionnelles. «Notre équipe était si heureuse d’avoir une certaine variété dans leur journée de Zooms consécutifs. Faire entrer l’art dans la journée de travail contribue à bâtir une excellente culture d’équipe en reconnaissant que la vie ne se limite pas au travail », a déclaré Haller. Le cabinet de conseil de Seattle, Intentional Futures, a utilisé Prefunq à deux reprises, y compris une performance lors d’un rassemblement à main levée un lundi matin où la chanteuse / compositrice Shaina Shepard s’est jointe à 9 heures dans ses pyjamas, avec son café, a chanté des chansons et a raconté des histoires. Le fondateur et PDG Michael Dix a déclaré que, comme à peu près tous les dirigeants pendant la pandémie, il recherchait de nouvelles façons de créer des liens significatifs entre ses employés, de maintenir une culture saine et de briser la monotonie et l’isolement du travail à distance 100% du temps. . «Jusqu’à présent, les commentaires ont été excellents», a déclaré Dix à propos des concerts de Prefunq. «Comme pour toute émission en direct, l’ajout de Prefunq dans le mix crée de l’énergie, une expérience partagée et une rupture avec l’attendu.» Andy Buffelen, responsable des ressources humaines et de la culture de l’entreprise, a ajouté: «À une époque et dans un monde où l’interfaçage numérique est la norme, ce fut un si beau changement de rythme que ces artistes viennent nous rejoindre.»

Traction: EverOut emploie actuellement sept personnes, dont une nouvelle recrue pour gérer la coordination Prefunq. Le service a facilité 45 représentations jusqu’à présent et Keck a déclaré qu’il se développait et qu’il prévoyait d’ajouter plus d’artistes. À l’heure actuelle, 100% des bénéfices sont allés aux artistes, mais finalement, le plan est de prendre une réduction de l’ordre de 25%.

Avenir en ligne et en personne: La pandémie a changé où et comment nous travaillons et Keck s’attend à ce que certaines parties de cela, comme les modèles de lieu de travail hybrides, restent. Et c’est une bonne nouvelle pour les artistes à l’aise pour jouer devant un public virtuel.

«Ce que j’espère, c’est que tout s’ouvre et que les gens continuent de faire des réunions Zoom et ils veulent que cela reste intéressant. Ces artistes ont donc une nouvelle façon de rencontrer de nouveaux publics et de gagner plus d’argent», a déclaré Keck. «Si cela fonctionne de cette façon, je serais tellement ravi.»