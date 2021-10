Prega News s’installe à Kajal Agarwal en tant qu’ambassadeur régional de la marque pour le marché du Sud

La collaboration avec l’acteur contribuera à renforcer la portée de Prega News auprès du large public de la région.

Prega News a choisi l’actrice du sud Kajal Agarwal comme ambassadrice officielle de la marque régionale. Le rendez-vous s’inscrit dans la stratégie de l’entreprise de rouler avec des célébrités jeunesse nationales et régionales. La collaboration avec l’acteur contribuera à renforcer la portée de Prega News auprès du large public de la région.

L’objectif derrière l’association est que Kajal Agarwal joue un rôle essentiel dans l’intensification de la portée de la marque sur le marché du sud de l’Inde, en plus de promouvoir la marque au niveau pan-national. Dans le cadre de l’association, la marque lancera prochainement une campagne à 360 degrés qui sera portée par les plateformes télévisées, imprimées et numériques. La présence de Kajal Agarwal sur les marchés du sud aidera la marque à se connecter avec de plus en plus de femmes et contribuera également à faire connaître le produit, a déclaré Joy Chatterjee, directrice générale des ventes et du marketing, Mankind Pharma. « La raison de ce partenariat est qu’Agarwal est quelqu’un avec qui les jeunes mamans peuvent facilement s’identifier. Par conséquent, nous aimerions en tirer parti et tendre la main à la future mère et faire partie de son bonheur dans son parcours de maternité », a-t-elle ajouté.

« La marque donne de bonnes nouvelles en quelques minutes et est connue pour ses résultats précis. En effet, il est devenu un choix de prédilection pour les futures mamans. C’est une association extrêmement précieuse pour moi, et je me réjouis d’un partenariat significatif avec la marque », a déclaré Kajal Agarwal.

Lire aussi: Nickelodeon épingle l’espoir dans le quartier des fêtes; s’attend à ce que les revenus publicitaires rebondissent aux niveaux d’avant covid

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.