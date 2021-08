Prem prétendant envisage une troisième offre pour signer une star de Liverpool liée à West Ham

in

Un joueur de Liverpool sur le point de partir cet été est sur le radar d’un trio de clubs de Premier League, une équipe en particulier espérant avoir de la chance pour la troisième fois.

Contrairement à leurs principaux rivaux au titre, Liverpool ont abordé la fenêtre d’été avec prudence. Sécuriser de nouvelles offres pour leurs stars de niveau élite a plutôt été une plus grande priorité. Virgil van Dijk était le dernier à engager son avenir à long terme au club vendredi, sur les traces de Trent Alexander-Arnold, Alisson Becker et Fabinho.

L’arrivée de 36 millions de livres sterling d’Ibrahima Konate a déjà été presque entièrement remboursée par les sorties de joueurs. Les ventes de Kamil Grabara, Marko Grujic, Harry Wilson, Liam Millar et Taiwo Awoniyi ont généré un total de 33 millions de livres sterling. Mais selon de nombreux rapports, les sorties pourraient ne pas s’arrêter là.

La paire d’attaquants Xherdan Shaqiri et Divock Origi ont tous deux été pressentis pour quitter Anfield pour de bon.

Shaqiri a suscité l’intérêt de Lyon, bien que leur l’offre d’ouverture n’a pas atteint la valorisation des Reds.

Origine, quant à lui, pourrait trouver une nouvelle maison beaucoup plus près de chez lui. Le Telegraph rapporte que le trio de Premier League West Ham, Crystal Palace et Wolves envisagent tous un accord.

L’intérêt des Hammers découle de leur fort désir d’ajouter un véritable back-up à Michail Antonio. Le joueur de 31 ans a été une révélation depuis sa transition vers un avant-centre traditionnel. Cependant, les problèmes de blessures ne sont jamais loin et l’ajout d’un calendrier de la Ligue Europa à sa charge de travail pourrait être une recette pour un désastre.

On pense que West Ham préférer un prêt plutôt qu’une acquisition permanente pour Origi.

Mais peut-être que le club le plus susceptible d’éloigner Origi d’Anfield est les Wolves. ThisIsAnfield note Les loups ont déjà vu deux tentatives pour débarquer le Belge échouer ces dernières saisons.

Ils affirment qu’un accord de 22 millions de livres sterling a été conclu en 2018, bien qu’Origi ait snobé cette décision. En outre, il est indiqué qu’une offre de prêt en janvier au milieu de l’absence pour blessure de Raul Jimenez a également été repoussée. Le Telegraph étaye ces affirmations en décrivant les loups comme des « admirateurs à long terme ».

Si Origi quitte cette fenêtre, seul le temps nous le dira. Mais avec le temps qui manque, l’un de ces prétendants sera peut-être plus disposé à mordre la balle et à atteindre l’évaluation de «15 à 20 millions de livres sterling» de Liverpool.

Trois lorgnent Coutinho; La position de Liverpool révélée

Pendant ce temps, Philippe Coutinho fait pression pour un retour en Premier League avec Barcelone prêt à se décharger dans un accord à prix réduit – mais tout retour potentiel à Liverpool semble totalement hors de question.

Selon les informations, Barcelone a informé Coutinho qu’il serait autorisé à partir cet été. De plus, ils ne veulent même pas d’engagement financier de la part de son éventuel prétendant. En effet, ils voudraient sanctionner sa sortie de prêt – et couvriront également la moitié de son salaire.

Le Sunday Express reprend l’histoire plus en détail. Ils déclarent que son agent Kia Joorabchian est chargé de sécuriser le prochain mouvement du joueur.

Il est rapporté que Coutinho a de nouveau été proposé à l’ancien club de Liverpool. Cependant, ils déclarent que Jurgen Klopp n’a aucun désir de retrouver le Brésilien – même sous ses conditions considérablement réduites.

Ils affirment que le système de Klopp n’est plus adapté au joueur de 29 ans et qu’il ne souhaite pas le réintégrer à ses côtés. Et il semble que Joorabchian ait été informé une fois pour toutes qu’un retour à Anfield n’était tout simplement pas dans leur pensée pour Coutinho.

Cependant, le rapport nomme trois autres équipes de Premier League qui pourraient encore être attirées par la proposition du Barça. Ils déclarent que l’agent a offert le meneur de jeu à Wolves, West Ham et Leicester. C’est au milieu des affirmations selon lesquelles un retour en Angleterre est désormais la priorité du joueur.

