Prema rejette la théorie du complot du titre de Mick Schumacher F3

L’ancien patron de l’équipe de Mick Schumacher a nié qu’il y avait quelque chose de suspect dans le triomphe du pilote allemand en Championnat d’Europe de Formule 3 en 2018.

Lors de sa deuxième année en F3, le fils de Michael Schumacher, sept fois ancien champion du monde, a connu huit victoires en 12 courses pour l’équipe Prema, ce qui s’est avéré le facteur décisif pour remporter le titre.

À l’époque, le pilote britannique Dan Ticktum, qui a terminé deuxième de ce championnat, a soulevé des questions dans un article de médias sociaux supprimé par la suite sur la façon dont Schumacher avait pu s’améliorer de manière si spectaculaire après 14 courses d’ouverture dans lesquelles son meilleur résultat avait été P3 à deux reprises.

Après avoir remporté ce titre de F3, Schumacher a ajouté la couronne de Formule 2 à sa deuxième année et court maintenant pour Haas en F1, terminant 16e à ses débuts au Grand Prix de Bahreïn.

René Rosin, qui était le patron de l’équipe de Schumacher pour son succès en F3, a insisté sur le fait qu’il n’y avait rien de sinistre dans la façon dont son pilote avait finalement pu atteindre le titre avec autant de force.

« Ces commentaires n’étaient pas appropriés », a déclaré Rosin, cité par Motorsport-total.com, au sujet des suggestions de Prema étant impliqué dans un complot.

«Si quelqu’un mettait en doute la légalité de la voiture ou du moteur, il aurait pu protester contre quoi que ce soit. Mais personne n’a fait ça.

Au lieu de cela, Rosin a déclaré que le revirement était simplement dû à la façon dont Schumacher s’était adapté personnellement à la situation actuelle.

Faisant référence au début de cette campagne, il a déclaré: «Il s’est toujours battu pour les premières places mais n’a jamais rapporté le résultat dont il avait besoin.

«Nous lui avons dit » Mick, fais-le course après course, ne pense pas au championnat – si tu penses au championnat, ça devient plus difficile « .

«Nous avons remporté le titre parce que Mick et l’équipe ont fait un excellent travail.»

Rosin a approuvé ce que d’autres, comme Guenther Steiner, directeur de l’équipe Haas, ont dit à propos du pilote de la Ferrari Academy Schumacher en termes de son impressionnante éthique de travail et de sa volonté d’apprendre.

« C’est l’une de ses grandes qualités – l’autocritique », a déclaré le manager de l’équipe Prema. «Il n’est pas arrogant ou pense toujours qu’il a raison.

«C’est un travailleur acharné. Il travaillera jusqu’à ce qu’il comprenne tout et tire le maximum de tout.

«Avec tout le soutien de Ferrari et Haas, il connaîtra une excellente saison. Bien sûr, ce sera une saison d’apprentissage. Mais je suis sûr qu’il fera de grandes choses en Formule 1. »

