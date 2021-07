Premier album éponyme de Dire Straits : une arrivée modeste dans les charts britanniques

Le vieil adage de l’industrie musicale selon lequel les grandes choses venaient de débuts modestes était rarement plus vrai que dans le cas de Détroit. Au cours de leurs mois de formation, le groupe a dû endurer de nombreux concerts discrets qui ne payaient presque rien, et beaucoup de déplacements pour se rendre à leurs propres spectacles dans une camionnette ou dans les transports en commun. Le 22 juillet 1978, ils avaient d’abord quelque chose à montrer pour leurs efforts en termes de position dans les charts britanniques – mais de justesse.

Le premier album éponyme de Dire Straits a été enregistré aux Basing Street Studios de Londres à partir de février 1978 avec le producteur Muff Winwood. Il est arrivé avec le groupe devenant le favori de la critique, soutenant Talking Heads, le Climax Blues Band et Gerry Rafferty lors de dates au Royaume-Uni, et jouant leurs propres spectacles. Le LP contenait le dernier single à succès “Les sultans du swing,” ainsi que “Southbound Again”, “Down To The Waterline” et d’autres exemples de l’un des petits groupes de quatre musiciens les plus serrés du circuit live.

Écoutez la liste de lecture Dire Straits Best Of de uDiscover Music.

Tout cela mènerait finalement à un album à grand succès, mais certainement pas au début. “Sultans Of Swing” a complètement raté les charts britanniques lors de sa première sortie. Ce n’est qu’en avril que, alimenté par le succès du single réédité, l’album rebondit au Royaume-Uni et atteint un nouveau sommet de n°5. À l’été 1978, les choses étaient plus difficiles.

Dire Straits a fait ses débuts dans les charts britanniques alors que le disco régnait sur le perchoir, avec la fièvre du samedi soir dans le 12e d’une incroyable série ininterrompue de 18 semaines au n ° 1. Les géants du rock, nouveaux et anciens, étaient grands, de les pierres qui roulent et Le blues moody à Genèse et (les coéquipiers de Straits’ Vertigo) Mince Lizzy. Le nouvel auteur-compositeur-interprète britannique de l’année a été Kate Bush.

À peine Top 40

Dans cet environnement, un groupe sans gadgets visuels et seulement leurs chansons et leur réputation en direct pour les aider allait toujours trouver les choses difficiles, même s’ils étaient les grandes priorités du nouveau label. L’album est entré dans le Top 75 au n ° 48, entre les sorties du flûtiste irlandais James Galway et des poids lourds du rock américain Van Halen. Une semaine plus tard, il a grimpé au n ° 40, mais est ensuite retombé à sa position d’entrée.

L’album a vacillé dans les charts pour le reste de l’année, culminant à la 38e place début septembre. Mais ce n’est qu’en 1979, avec l’élan d’un single à succès et nouveau succès américain, que Dire Straits a vraiment mis le pied sur l’échelle commerciale dans leur pays d’origine. Une fois qu’ils l’ont fait, il n’y avait pas de retour en arrière.

Dire Straits a atteint son éventuel sommet parmi les cinq premiers au Royaume-Uni en avril de la même année, amassant huit semaines dans les dix premiers dans leur pays d’origine. L’album a continué à apparaître dans les parties inférieures du compte à rebours britannique tout au long des années 1980 et dans les années 90, dépassant même la vie active du groupe lui-même.

Achetez ou diffusez Dire Straits.