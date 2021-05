Premier album par Flamboyant New Wave Headline-Grabbers

Une contribution significative à la nouvelle vague de musique qui jaillissait de l’underground en 1975, en Europe et en Amérique, est venue du son de San Francisco du plus grand que nature. Tubes. Le premier album éponyme du groupe est sorti en juin 1975.

Les Tubes ont fait équipe avec le groupe flamboyant, dirigé par Fee Waybill, avec les compétences de production du rocker très voyagé Al Kooper. Le groupe s’était réuni à San Francisco depuis ses origines entre amis d’école dans deux groupes, les Beans et le Red, White and Blues Band, de retour en Arizona.

Le batteur Prairie Prince, né à Charlotte, en Caroline du Nord, le 7 mai 1950, est également un artiste accompli, typique de la large palette du groupe. Comme les Tubes, leurs chansons colorées et leur prestation sur scène leur ont rapidement valu un public live, d’autant plus lorsque l’album est sorti et a atteint le n ° 113, en 18 semaines dans les charts américains.

Délibérément exagéré

La langue dans la joue et délibérément exagéré «White Punks On Dope» deviendra l’une des chansons qui uniront les mouvements new wave britannique et américain. Il est devenu l’un des 30 meilleurs succès britanniques en 1977, l’année où le groupe a enregistré son célèbre album What Do You Want From Live au Hammersmith Odeon de Londres. Les émouvants «White Punks» ont inspiré plus tard une reprise de Mötley Crüe.

«Il s’agit d’un groupe d’enfants riches que nous connaissions», a déclaré le co-auteur et guitariste de Tubes Bill Spooner. «Vous voyez toutes ces publicités à la télévision sur la drogue dans le ghetto, et ils disent que ce n’est pas de leur faute. Ils sont nés pauvres et il ne leur restait plus qu’à se tourner vers la drogue. Eh bien, à San Francisco, nous connaissons tout un tas de ces enfants qui sont si riches, et ils sont tous épuisés, et ce sont des épaves. Donc, vous n’avez pas besoin d’être pauvre pour être un abandonné.

Kooper a déclaré plus tard qu’il avait produit The Tubes comme s’il s’agissait de la partition d’une comédie musicale imaginaire de Broadway. Depuis le début de «Up From The Deep», c’est un paysage sonore épisodique et attachant avec une myriade d’influences, des changements de tempo, de grosses cordes et bien plus encore.

«Haloes», par exemple, a une urgence mélodique et nerveuse qui rappelle un peu Todd Rundgren, avec un excellent motif de batterie de Prairie Prince. Les éléments plus doux et la voix de «Space Baby», quant à eux, rappellent Steely Dan. Ils caractérisent un début d’enregistrement remarquable par un groupe qui ne s’est jamais pris trop au sérieux, mais qui avait un énorme talent pour renforcer son individualité.

