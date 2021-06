Un observateur juridique de l’ACLU surveille les passagers internationaux arrivant à l’aéroport international de Dulles. (Mike Theiler/.)

Le chef du projet de liberté d’expression, de confidentialité et de technologie de l’ACLU a récemment excusé le mouvement du groupe vers la défense de causes progressistes plutôt que la liberté d’expression en affirmant que le premier amendement n’est qu’une des « 12 ou 15 valeurs différentes du groupe ».

Les commentaires de Ben Wizner de l’ACLU sont venus lors d’une interview avec le New York Times, dans laquelle il a noté que la Fondation pour les droits individuels dans l’éducation (FIRE) avait pris l’initiative de défendre la liberté d’expression sur les campus universitaires.

“FIRE n’a pas les mêmes tensions”, a déclaré Wizner. « À l’ACLU, la liberté d’expression est l’une des 12 ou 15 valeurs différentes.

Le rapport raconte des incidents au cours desquels l’ACLU a apparemment pris le parti des valeurs progressistes sur la liberté d’expression sur le campus, notamment en 2015 lorsque des militants et un professeur de journalisme ont physiquement empêché un étudiant journaliste de l’Université du Missouri de prendre des photos et de parler aux manifestants lors d’une manifestation. contre le racisme sur le campus.

Deux responsables nationaux de l’ACLU ont applaudi le leadership « courageux » des étudiants militants et des membres du corps professoral, mais n’ont fait aucune mention des droits du premier amendement.

L’ACLU a répondu de la même manière après un incident à l’Université du Connecticut en 2019 au cours duquel deux étudiants blancs, rentrant chez eux tard dans la nuit, ont répété à haute voix une insulte raciale et ont été arrêtés par la police universitaire et accusés de ridicule en raison de leur race. L’ACLU du Connecticut a exigé que l’université embauche dix professeurs et membres du personnel noirs et exige un cours de première année sur la fin du racisme sur le campus.

Cependant, le groupe n’a pas mentionné les implications du premier amendement de l’arrestation d’étudiants pour discours et a plutôt affirmé que la force de police est “une institution suprémaciste intrinsèquement blanche”.

Le passage du groupe d’être un défenseur non partisan de la liberté d’expression à un défenseur des valeurs progressistes a attiré les critiques de beaucoup, y compris David Goldberger, un avocat qui a plaidé l’un des cas les plus célèbres du groupe défendant les droits à la liberté d’expression des nazis dans les années 1970 à mars à Skokie, Illinois.

Il a déclaré au New York Times qu’au cours d’un déjeuner en 2017, il “a eu le sentiment qu’il était plus important pour le personnel de l’ACLU de s’identifier aux clients et aux causes progressistes que de se tenir debout par principe”.

Lors de l’événement, un professeur de droit a affirmé que les droits à la liberté d’expression de l’extrême droite n’étaient pas dignes de la défense du groupe et que les Noirs ont vécu un discours offensant plus viscéralement que les alliés blancs, selon le rapport. Un responsable de l’ACLU a également fait valoir qu’il était légitime que ses avocats refusent de défendre le discours de haine.

« Les libéraux laissent le premier amendement derrière eux », a déclaré Goldberger.

Là où le groupe a autrefois défendu les droits à la liberté d’expression de chacun, des militants des droits civiques au Ku Klux Klan, il a plutôt passé une grande partie de l’administration Trump à se concentrer davantage sur la direction de la résistance contre le 45e président. Ses rapports annuels de 2016 à 2018 n’incluent aucune mention du «premier amendement», de la «liberté d’expression» ou des campus universitaires où que ce soit.

Alors que le budget de l’ACLU a presque triplé pour atteindre plus de 300 millions de dollars et a doublé son corps d’avocats depuis l’élection de Trump, le groupe ne compte toujours que quatre avocats spécialisés dans la liberté d’expression – le même nombre qu’il y a dix ans.

« Suis-je désolé de m’être penché sur notre opposition à Trump ? Enfer non », a déclaré le directeur exécutif de l’ACLU, Anthony Romero. « On me demande : Sommes-nous une organisation pour la liberté d’expression ou la justice raciale ? et je réponds, ‘Oui.’ Nous sommes une organisation nationale de défense des droits humains.

