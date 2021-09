Premier aperçu : comment les réactions dans WhatsApp pour iOS fonctionneront

in

Près de deux semaines depuis que WABetainfo a pu découvrir que WhatsApp travaillait sur les réactions à son application de messagerie, nous l’examinons maintenant de plus près.

Pour l’instant, les réactions sur WhatsApp sont toujours en cours de développement, donc même les bêta-testeurs publics ne peuvent pas l’essayer pour le moment. Selon WABetaInfo, différente de la façon dont fonctionne la réaction d’iMessage, l’approche ici est similaire à celle d’Instagram, il est donc possible d’utiliser n’importe quel emoji pour réagir à un message.

Une autre information importante est que les réactions ne sont pas anonymes, donc dans une discussion de groupe, les gens sauront qui a réagi avec quel emoji.

Dans l’image ci-dessous, vous pouvez voir qu’il y a sept réactions, et, probablement, les réactions les plus récentes ou les plus utilisées apparaissent en premier.

WABetaInfo indique que cette fonctionnalité est en cours de test pour les appareils iOS et Android. La dernière fois que nous avons signalé cette fonctionnalité, WhatsApp n’avait implémenté un message que lorsque quelqu’un réagissait à l’un de vos messages et que vous utilisiez une version précédente de WhatsApp.

« Vous avez reçu une réaction. Mettez à jour votre version de WhatsApp pour voir les réactions.

Non seulement cela, au cours des dernières semaines, WhatsApp a travaillé sur la prise en charge multi-appareils 2.0, qui apportera une application iPad et permettra aux utilisateurs de se connecter à l’application même sans connexion Internet avec leur téléphone ou sans.

La société a également lancé son test bêta public pour WhatsApp for Desktop. Pour l’instant, la dernière mise à jour apporte une expérience de messagerie vocale repensée, dans laquelle vous pouvez voir les formes d’onde pendant que vous parlez, puis écouter le message avant de l’envoyer.

