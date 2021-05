Premier aperçu d’Android 12 Beta, impressions: Google crée un système d’exploitation amusant, ludique et plus personnel

Google présente “Material You” avec Android 12. (Crédit photo: Saurabh Singh / Financial Express)

Au cours des dernières années, alors que Google a mis en place fonctionnalité après fonctionnalité pour rendre Android plus utile, sa conception – ou l’apparence du logiciel – est restée en grande partie la même. Il y a sûrement eu des ajustements ici et là, Google, par exemple, a eu le don de mettre à jour le menu des paramètres rapides avec chaque nouvelle version comme sur des roulettes, mais même si Android est passé à plus de 3 milliards d’appareils actifs dans le monde, il a semblé plus ou moins la même depuis un moment maintenant. Tout cela change avec Android 12.

Lors de I / O 2021 hier soir, Google a lancé le premier déploiement bêta public de son système d’exploitation de nouvelle génération. Comme prévu, Android 12 bêta 1 est désormais disponible pour la plupart des appareils Pixel. Vous pouvez également l’obtenir sur des appareils tiers partenaires d’Asus, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Tecno, TCL, Vivo, Xiaomi et ZTE. Les choses sont plus faciles si vous avez un Pixel 3 et supérieur, mieux encore, si vous êtes un développeur exécutant l’un de ses aperçus que Google met à disposition depuis février. J’en ai moi-même lancé une (la version bêta, pas l’aperçu du développeur) depuis quelques heures maintenant, et mes premières impressions ont été bonnes jusqu’à présent.

Au tout début, Android 12 est différent. Je n’irais pas aussi loin pour appeler cela le plus grand changement de conception de l’histoire d’Android, comme le dit Google, mais c’est quelque chose de bien. Tous ceux qui l’ont qualifié de fade et ennuyeux sur des skins tiers (y compris moi-même à plusieurs reprises) eh bien, Google a une «grande» surprise pour vous tous. Pour être clair, je n’ai pas encore eu la chance de tout essayer (car tout n’est pas encore disponible) mais sur la base de tout ce que j’ai vécu (et de tout ce que Google a annoncé), je suis enthousiasmé par l’avenir de Android. Même si cela ne veut pas dire que je suis convaincu à cent pour cent qu’Android 12 est la meilleure version d’Android à ce jour.

Amusant, ludique

C’est l’impression que vous obtenez à partir du moment où votre téléphone Pixel démarre après l’installation d’Android 12. Tous les signes sont là, sur l’écran de verrouillage lui-même. Le widget horloge, par exemple, est maintenant plus grand, plus coloré et change de position selon que vous avez ou non des notifications. Si oui, il se déplace vers le coin extrême gauche de l’écran pour que vous puissiez les vérifier à votre convenance, sinon, il occupe presque tout l’écran au centre comme si vous disiez: “hé, vous êtes tous rattrapés pour l’instant.” C’est un changement petit mais très perceptible en venant d’Android 11. Les notifications elles-mêmes abandonnent la disposition des bulles transparentes utilisée précédemment en faveur d’un fond blanc ou noir plus distinct (selon que vous avez activé le mode sombre).

Google dit avoir apporté des modifications sous le capot pour qu’Android 12 se sente plus réactif tout en consommant moins d’énergie. (Crédit photo: Saurabh Singh / Financial Express)

Google présente “Material You” avec Android 12 – vous pouvez l’appeler la conception matérielle sur les stéroïdes. L’idée est de proposer une personnalisation plus granulaire, une première pour Android «stock», à travers un nouveau moteur de thématisation. Fondamentalement, l’ensemble de votre téléphone Android peut désormais changer automatiquement son apparence en fonction du type de fond d’écran que vous utilisez. Dites, si vous avez un fond d’écran où la couleur dominante est le rouge, l’IA de Google peut le détecter automatiquement et appliquer la même couleur sur tout le système d’exploitation, de la nuance de notification, de l’écran de verrouillage aux commandes de volume. Il peut également «extraire» des couleurs complémentaires et celles qui «ont juste fière allure» du papier peint pour un peu plus de variété de palette. Vous pourrez le faire manuellement, mais il y a quelque chose de spécial à laisser Google faire sa magie ici. Ajoutez à cela quelques widgets repensés et vous obtenez un écran d’accueil qui pourrait être une expression de vous – si vous aimez ce genre de choses.

Sans surprise, le menu des paramètres rapides fait l’objet d’une autre refonte cette année avec des bascules plus grandes, plus audacieuses et plus colorées (y compris celles des commandes Google Pay et Home) clairement inspirées de MIUI qui lui-même emprunte une page à iOS.

Les changements visuels ne s’arrêtent pas là. Il y a aussi de nouvelles animations, beaucoup, beaucoup d’entre elles couvrant le système d’exploitation, ce qui rend les interactions (et la navigation) amusantes et ludiques. Google affirme avoir apporté des changements sous le capot, tels que la réduction du temps processeur nécessaire pour les services système de base jusqu’à 22% et la réduction de l’utilisation de gros cœurs par le serveur système jusqu’à 15% afin qu’Android 12 se sente plus réactif tout en consommant moins d’énergie. .

Plus personnel

Être ouvert mais profondément personnel est le grand argumentaire de vente de Google pour Android 12. Ce dernier élément, mis à part la personnalisation, inclut également la confidentialité. Avec Android 12, Google propose un nouveau tableau de bord de confidentialité pour rassembler toutes les autorisations que vous avez accordées aux applications (y compris des informations plus granulaires telles que les données auxquelles on accède et à quelle fréquence) et révoquer l’accès directement. De nouveaux indicateurs dans la barre d’état vous permettent désormais de savoir quand les applications accèdent à votre microphone ou à votre caméra et vous pouvez choisir de désactiver cette option directement à partir des paramètres rapides.

Android 12 apporte de nouvelles fonctionnalités de confidentialité. (Crédit photo: Saurabh Singh / Financial Express)

En dehors de cela, Android 12 vous offre également la possibilité de partager uniquement l’emplacement «approximatif» avec les applications.

Enfin, Google a créé un bac à sable sécurisé appelé Android Private Compute Core – faisant ses débuts avec Android 12 – qui met toutes ses fonctionnalités d’apprentissage automatique et basées sur l’IA comme Live Caption, Now Playing et Smart Reply dans un espace isolé apparemment gratuit sur l’appareil. des regards indiscrets.

Les rapports suggèrent que Google travaille sur une fonctionnalité similaire à la transparence de suivi des applications Apple pour Android, mais il n’y a pas de mot quand elle arrivera.

Il y a beaucoup plus dans Android 12 et beaucoup de choses à venir (y compris une intégration plus transparente avec les Chromebooks) dans les jours à venir. Une version stable d’Android 12 devrait être déployée sur les appareils Pixel en septembre et d’autres OEM suivront à leur rythme. Il y a déjà beaucoup à aimer dans Android 12 et j’espère qu’à mesure qu’il mûrira, il ne fera que s’améliorer.

