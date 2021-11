Premier aperçu de la comédie romantique Netflix de Lindsay Lohan avec Chord Overstreet

Nous obtenons toutes les sensations festives de ce teaser du film Netflix de Lindsay Lohan (Photo: Netflix)

Le monde a reçu le premier teaser de la prochaine comédie romantique Netflix de Lindsay Lohan et quel cadeau c’est.

La star de Parent Trap, 35 ans, fera son retour d’acteur très attendu avec le projet à thème festif et elle est rejointe par la star de Glee Chord Overstreet.

Un instantané de la production sur la page Twitter officielle de Netflix avec la légende : « Elle est de retour ! Voici votre premier regard sur Lindsay Lohan dans sa prochaine comédie romantique de vacances, avec Chord Overstreet.’

La photo nous donne totalement toutes les sensations des vacances alors que la paire est emmitouflée en couches tout en marchant dans une rue pleine de lumières de Noël.

Netflix a précédemment confirmé que l’actrice de Mean Girls prend la tête d’une comédie romantique sans titre » sur une héritière d’hôtel nouvellement fiancée et gâtée qui se retrouve sous la garde d’un beau propriétaire de lodge col bleu et de sa fille précoce après avoir été totalement amnésique dans un ski accident’.

De nombreux fans ont souligné lors de l’annonce sur Twitter que cela ressemble beaucoup à l’intrigue de la comédie Overboard de Goldie Hawn et Kurt Russell de 1987, dans laquelle une héritière tombe d’un yacht et souffre d’amnésie, pour se retrouver sous la garde d’un charpentier local qu’elle a arnaqué.

Les rôles ont été inversés dans le remake de 2018 avec Anna Faris et Eugenio Derbez, et le nouveau film de Netflix semble avoir changé la cause de l’amnésie et de la saison.

Janeen Damian de High Strung dirigera, tandis que le scénario a été écrit par Damian, Michael Damian, Jeff Bonnett et Ron Oliver.

Pendant ce temps, George Young, Jack Wagner et Olivia Perez sont également à l’affiche du film.

Netflix est devenu une plaque tournante de la joie de Noël grâce à ses originaux, notamment Jingle Jangle, A Christmas Prince et The Princess Switch de Vanessa Hudgens, basé sur The Parent Trap.

La comédie romantique de Lindsay Lohan sortira pendant la période des fêtes en 2022.

