Premier aperçu de la première collection de Charles de Vilmorin pour Rochas – WWD

LIGNES FLOUES: Charles de Vilmorin a donné un premier aperçu de sa première collection pour Rochas depuis qu’il a été nommé directeur créatif de la marque du patrimoine français en février.

Dans une vidéo arty tournée dans le jardin d’une villa au bord d’un lac, le créateur a présenté des looks de sa collection croisière 2022, notamment un manteau bleu avec des manches larges et des boutons sur le devant, et une robe tartan rouge avec des détails de laçage. Les imprimés et les volants figuraient en bonne place, bien que les looks aient été délibérément flous pour divertir le suspense.

Elle marque une rupture avec la ligne signature du créateur, qui tend vers des formes et des couleurs extrêmes, avec des articles comme des vestes matelassées en patchwork et des robes en sablier avec des seins exagérés, inspirés par l’artiste français Niki de Saint Phalle.

Rochas a décidé de ne pas sortir un lookbook complet de la collection, qui arrivera dans les magasins en novembre, préférant plutôt attendre septembre, quand il espère mettre en scène une présentation complète de la collection printemps 2022 de de Vilmorin pour marquer ses débuts officiels pour la maison. , a déclaré un porte-parole du label.

La nomination du jeune homme de 24 ans a été l’aboutissement d’une ascension fulgurante, à commencer par le lancement de sa marque de mode en avril 2020 en pleine pandémie de coronavirus. Connu pour ses peintures colorées teintées de noirceur, il fait partie des neuf finalistes de l’édition de cette année du Prix LVMH des Jeunes Créateurs.

De Vilmorin a déclaré qu’il connaissait la marque Rochas depuis son plus jeune âge – sa grand-tante, la romancière française Louise de Vilmorin, connaissait Hélène Rochas, la veuve du fondateur Marcel Rochas, qui a dirigé l’expansion internationale de l’empire du parfum de l’entreprise après sa mort. .

« Rochas est une marque qui occupe une place particulière dans mon cœur, en raison à la fois de liens familiaux personnels profonds et de l’héritage de la marque, que je trouve si riche et inspirant », a-t-il déclaré. « J’ai hâte d’apporter ma touche personnelle et de réinterpréter les codes de cette belle maison.

VOIR ÉGALEMENT:

Charles de Vilmorin devient directeur artistique de Rochas

Des vêtements peints à la main par Charles de Vilmorin pour son premier défilé de couture

Le designer émergent Charles de Vilmorin n’a pas de temps à perdre