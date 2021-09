Premier aperçu de la saison 4 d’Ozark: la dernière saison arrive sur Netflix en 2022

Netflix a enfin offert un premier aperçu de la très attendue saison 4 d’Ozark, le drame policier à indice d’octane élevé. Netflix a dévoilé ce clip dans le cadre de Tudum, son événement de fans virtuels en streaming.

Avec les saisons 1 à 3, la série originale de Netflix se composait de 10 épisodes par saison. Cette dernière saison sera étendue par rapport aux versements précédents, consistant en quatre épisodes de plus que prévu. La saison 4 sera également divisée en deux parties, chacune composée de sept épisodes. Malheureusement, cela – plus la pandémie – a signifié beaucoup d’attente pour que les fans voient ce qui les attend pour cette dernière saison de 14 épisodes. Enfin, pendant Tudum, nous voyons maintenant par nous-mêmes que l’attente en valait plus que la peine. La star Jason Bateman a confirmé, avant de présenter un clip “un peu étrange”, qu’ils tournaient actuellement la dernière saison et qu’il arriverait sur Netflix en 2022. Dans le clip en avant-première, Marty (Jason Bateman) et Wendy (Laura Linney) nettoient le sang de leurs cheveux dans un mystérieux manoir, ce qui implique qu’encore plus de corps vont tomber au cours de la dernière saison surdimensionnée.

Ozark suit la famille Byrde de la banlieue de Chicago au Missouri, où ils vont mettre en place une opération de blanchiment d’argent après qu’un autre stratagème avec un cartel de la drogue mexicain ait mal tourné. Cependant, lors de son installation dans la région du lac des Ozarks, la famille se retrouve face à des criminels locaux. La série met en vedette Jason Bateman, Laura Linney, Sofia Hublitz, Skylar Gaertner, Julia Garner et d’autres.

La saison 3 d’Ozark a fait ses débuts en mars 2020. Mais le début de la fin pour la famille Byrde est, heureusement, juste au coin de la rue avec les deux parties de la saison 4 diffusées en 2022.