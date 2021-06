Premier aperçu de la sortie de la saison 2 de The Witcher et annonce de la WitcherCon ⋆ 10z viral

Au cours de la dernière journée de la Geeked Week de Netflix, un bref premier aperçu de Le sorceleur La saison 2 est sortie, mettant en vedette le Lionceau de Cintra, Ciri (joué par Freya Allan) ainsi que quelques aperçus rapides taquinant la saison à venir. Parallèlement à la nouvelle vidéo, que vous pouvez visionner ci-dessous, le streamer et le CD PROJEKT RED ont annoncé un WitcherCon événement le mois prochain pour célébrer le monde de Le sorceleur.

Le destin attend le Lionceau de Cintra dans la saison 2… #GeekedWeek pic.twitter.com/c2MEZohrpu – Le sorceleur (@witchernetflix) 11 juin 2021

Le 9 juillet, Netflix et CD PROJEKT RED s’associent pour héberger WitcherCon, une célébration virtuelle mondiale centrée sur la franchise populaire. Selon le site Web de l’événement, la convention numérique sera diffusée sur les chaînes YouTube et Twitch de Netflix et CD PROJEKT RED et sera disponible en co-diffusion.

Nous avons fait équipe avec @WitcherNetflix pour faire entrer le monde de The Witcher dans vos maisons ! Mettez vos mégascopes sous tension le 9 juillet et rejoignez-nous pour une célébration en ligne épique de la franchise, #WitcherCon ! pic.twitter.com/6RlGL5mPox – Le sorceleur (@witchergame) 11 juin 2021

Les univers des jeux vidéo de CD PROJEKT RED et de la série Netflix se retrouveront pour un événement « plein de surprises et de premiers regards exclusifs », comme des plongées en profondeur dans la fabrication de Le sorceleur jeux, y compris le prochain jeu mobile Le sorceleur : tueur de monstres, et des bandes dessinées et du matériel pour les fans, ainsi que la série d’action en direct de Netflix, les marchandises et le film d’animation Le cauchemar du loup.

Il y aura également des images exclusives des coulisses, ainsi que des panneaux interactifs mettant en vedette l’équipe qui a apporté Le sorceleur à la vie dans les jeux vidéo et à l’écran, avec les dernières nouvelles de l’émission de télévision et des révélations inédites de la franchise. De plus, il y aura « des explorations d’experts sur les traditions, les légendes, les monstres et les origines du continent ».

Le site Web a clairement indiqué qu’aucune nouvelle Sorceleur le jeu sera annoncé à la WitcherCon, mais il y a beaucoup à attendre le mois prochain. La première diffusion le 9 juillet aura lieu à 13 h HE, tandis que la deuxième diffusion sera diffusée à la même date à 21 h HE.