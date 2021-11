Premier aperçu de l’émission spéciale CBS d’Oprah Winfrey

Le quatrième album studio d’Adele, 30, sortira enfin dans le monde le 19 novembre, et le gagnant d’un Grammy s’assoit avec Oprah Winfrey pour une émission télévisée spéciale de 2 heures sur CBS. L’émission spéciale, intitulée Adele: One Night Only, sera diffusée sur CBS le dimanche 14 novembre, et le concert sera la première occasion pour la plupart du monde d’entendre le premier nouveau morceau de la chanteuse britannique en six ans.

L’émission spéciale, qui sera diffusée sur CBS et sera disponible en streaming en direct et à la demande sur Paramount +, a été tournée à Los Angeles à l’observatoire Griffith. Il comprendra plusieurs des plus grands succès d’Adele ainsi que de nouvelles chansons de 30. Winfrey mènera également une interview exclusive avec Adele « de sa roseraie », selon l’annonce, « dans la première conversation télévisée d’Adele sur son nouvel album , les histoires derrière les chansons, la vie après le divorce, la perte de poids et l’éducation de son fils. »

Dans un aperçu exclusif pour PopCulture.com, la chanteuse « Easy On Me » promet à Winfrey que la spéciale est élégante mais qu’elle contient « un tas de blagues sales », tout comme la chanteuse elle-même. « Vous entendrez beaucoup de chansons plus anciennes, puis quatre nouvelles chansons », explique Adele dans l’interview. « Être à LA aussi, où j’ai dû en quelque sorte récupérer de tout ce qui s’est passé dans ma vie ces dernières années. C’était le spectacle parfait. »

« Cela aura l’air vraiment élégant, puis je raconterai un tas de blagues sales », a admis Adele. « Ce sera une sorte de coup du lapin pour eux. » Les participants au concert comprenaient Lizzo, Gabrielle Union et son mari Dwyane Wade, et Tyler Perry. L’émission spéciale devrait couvrir la nouvelle musique d’Adele, sa perte de poids, le fait d’être la mère de son fils Angelo, 9 ans, et son divorce avec son ex-mari Simon Konecki, et dans une nouvelle interview avec Rolling Stone, le gagnant d’un Grammy a admis qu’elle était « f—— dévastée » après leur séparation. « Je ne me connaissais pas vraiment moi-même », a-t-elle déclaré au magazine. « Je pensais que oui. Je ne sais pas si c’était parce que mon Saturne est revenu ou si c’était parce que j’étais bel et bien en train d’entrer dans la trentaine, mais je n’aimais tout simplement pas qui j’étais. Je ne l’ai pas aimé Je me connais vraiment. Je pensais que oui. Mais je n’aimais tout simplement pas qui j’étais. Diffusez Adele One Night Only en direct Sun. à 20 h 30 HE / 20 h HP sur Paramount+ Premium et à la demande le lendemain avec Paramount+ Essential. Essai gratuit!