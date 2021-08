Premier aperçu des personnages de la série Amazon Prime, emplacements révélés

Les fans ont eu leur premier aperçu de la série télévisée The Wheel of Time mercredi sur des photos de la distribution et des lieux publiées pour la première fois par Entertainment Weekly. La série Amazon Prime est basée sur les romans du même nom, écrits par Robert Jordan et terminés par Brandon Sanderson. Pour les lecteurs de longue date, c’était un rêve devenu réalité.

La roue du temps est en préparation depuis des années, et jusqu’à présent, seuls de minuscules aperçus ont émergé dans des teasers de 6 secondes, des cartes de titre et des photos de tournage. Enfin, cette semaine nous avons vu Moiraine (Rosamund Pike), Egwene (Madeleine Madden), Lan (Daniel Henney), Perrin (Marcus Rutherford), Nanaeve (Zoë Robins), Mat (Barney Harris) et Rand (Josha Stradowski). Les teasers comprennent une photo de groupe des personnages, une photo de Rand et Egwene dans un paysage épique et quelques photos qui font allusion à l’histoire plus large.

Via @EW pic.twitter.com/LXBHqjTJ4G – La roue du temps (@TheWheelOfTime) 18 août 2021

Pour les nouveaux venus dans la franchise, La roue du temps se déroule dans un cadre fantastique tentaculaire où les femmes peuvent être entraînées à utiliser la magie – connue ici sous le nom de “The One Power” – mais les hommes ne peuvent pas le faire sans devenir fous et violents. Les femmes utilisant le pouvoir unique connu sous le nom d’Aes Sedai traquent ces hommes, mais la série se dirige progressivement vers une grande impasse entre les forces du bien et du mal pour corriger ce déséquilibre fondamental dans le monde.

En plus des photos mentionnées ci-dessus, une autre montre Álvaro Morte dans le rôle de Logain, un homme surpris en train d’utiliser le pouvoir unique et emprisonné par les Aes Sedai. Il est enfermé dans une cage en route vers le siège d’Aes Sedai, la Tour Blanche, entre les mains d’autres femmes au pouvoir.

La dernière photo de l’ensemble montre Lan protégeant Moiraine dans la ville maudite de Shadar Logoth – l’un des premiers événements majeurs de la série. L’étrangeté apparaît même dans cette image fixe, bien que le showrunner Rafe Judkins ait déclaré à EW que la ville ne serait présentée que pendant environ 15 minutes de temps d’écran.

#WheelOfTime premier aperçu des photos pic.twitter.com/5tLBT0VJCR – La roue du temps (@WheelOfTimes) 18 août 2021

Judkins est un fan de longue date de La roue du temps, qui a été publié pour la première fois en 1990 et s’est poursuivi jusqu’en 2013. Il y a 14 livres dans la série principale plus un roman prequel écrit par Jordan. Jordan est décédé avant de terminer la série, mais a laissé de nombreuses notes pour montrer où l’histoire se dirigeait. Sa veuve, Harriet McDougal, a choisi Sanderson pour écrire la fin, qui a donné lieu à trois romans.

La roue du temps est une épopée qui devrait égaler ou dépasser l’échelle de Game of Thrones et pousser encore plus loin l’engouement pour l’adaptation des séries fantastiques dans la culture populaire. Le spectacle sera présenté en novembre 2021 et a déjà été renouvelé pour une deuxième saison qui est maintenant en préparation. Les 15 livres sont disponibles en format papier, numérique et audio pour ceux qui cherchent à aller de l’avant.