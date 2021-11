Premier aperçu du film de Noël « Zoey’s Extraordinary Playlist »

Zoey Clarke peut toujours entendre vos pensées les plus intimes sous forme de chanson, juste sur une plate-forme différente. Roku a publié le premier teaser pour le spécial Noël de Zoey’s Extraordinary Playlist, qui fera ses débuts sur The Roku Channel le 1er décembre. Le clip présente Alex Newell dans le rôle de Mo, chantant « C’est la période la plus merveilleuse de l’année » tout en faisant glisser Zoey de Jane Levy à travers un centre commercial.

Le spécial racontera le premier Noël de Zoey depuis la mort de son père. Elle espère recréer la magie de ces souvenirs de vacances avec sa famille. Peter Gallagher fera une apparition spéciale en tant que père de Zoey, Mitch, tandis que Bernadette Peters reprendra son rôle de Deb. Le reste de la distribution principale reviendra également, notamment Mary Steenburgen, Skylar Astin, John Clarence Stewart, Andrew Leeds, Alice Lee, Michael Thomas Grant et Kapil Talwalkar.

La spéciale a également été écrite et produite de manière à ce que quiconque ne connaît pas la liste de lecture extraordinaire de Zoey puisse toujours profiter de la spéciale, a taquiné Roku. Cependant, les 25 épisodes des saisons 1 et 2 sont déjà disponibles gratuitement sur The Roku Channel, afin que les téléspectateurs puissent se familiariser avec les personnages s’ils n’ont jamais vu la série auparavant. Le créateur de la série, Austin Winsberg, est également impliqué dans le projet, le qualifiant de « véritable honneur et de plaisir » de réunir les talentueux acteurs et l’équipe.

« Ce film ne serait jamais arrivé sans l’incroyable effusion d’amour et de soutien des fans », a déclaré Winsberg dans une déclaration à TVLine. « C’est vraiment un cadeau de Noël pour nous tous. Je suis très reconnaissant à la chaîne Roku d’avoir cru en toute l’équipe de Zoey et de nous avoir permis de continuer à raconter cette histoire. J’ai hâte que tout le monde voie toute la passion , le sentiment et la véritable joie des Fêtes que nous avons mis dans la réalisation de ce film. Je pense que le nouveau public et les téléspectateurs inconditionnels de Zoey apprécieront et s’identifieront à notre film musical de vacances en famille cette année et pour de nombreuses années à venir. «

Bien que la liste de lecture extraordinaire de Zoey ait ses fans inconditionnels et ait même remporté un Emmy pour la chorégraphie en 2020, le public de l’émission était trop petit pour que NBC justifie la commande d’une troisième saison. Il a été annulé en juin, ce qui a conduit Lionsgate, le studio à l’origine de la série, à proposer le projet à d’autres streamers. On espérait que Peacock de NBCUniversal sauverait la situation, mais cela ne s’est jamais produit. Au lieu de cela, Lionsgate a accepté de produire le spécial de Noël pour Roku, qui pourrait commander plus d’épisodes si tout se passe bien. La chaîne Roku est accessible même sans appareil Roku.

Dans la liste de lecture extraordinaire de Zoey, Levy incarne Zoey Clarke, une développeur de logiciels qui acquiert la capacité d’entendre les pensées personnelles des gens sous forme de chansons populaires lorsqu’elle passe une IRM lors d’un tremblement de terre. Astin joue Max Richman, l’ami le plus proche de Zoey qui a également un intérêt romantique pour elle. Newell joue le rôle de Mo, le voisin de Zoey qui l’aide à comprendre son pouvoir car Zoey ne connaît pas grand-chose à la musique populaire elle-même. Steenbergen joue le rôle de Maggie, la mère de Zoey.