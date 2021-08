Premier aperçu du nouveau circuit urbain “sauvage” d’IndyCar à Nashville · .

Les pilotes IndyCar ont eu leur première expérience du plus récent ajout de la série au calendrier lors de la séance d’essais d’ouverture d’hier pour la course de ce week-end à Nashville.

La caractéristique principale du tracé de trois kilomètres et demi est le pont commémoratif des anciens combattants de la guerre de Corée, que les pilotes traversent deux fois par tour. Il présente une section longue et large qui devrait aider les conducteurs à dépasser, mais les bosses sévères lorsque les conducteurs passent du pont à la route ont déjà suscité des inquiétudes.

«C’est une piste sauvage dans une ville sauvage, a dit Max Chilton de Carlin, qui a terminé les premiers essais en 24e place. « Le tour est très difficile, du virage probablement le plus rapide au virage le plus lent que j’ai jamais fait sur un circuit urbain.

« Les bosses en font un énorme défi, mais j’ai confiance en moi sur les circuits urbains, donc avec les changements que nous apportons du jour au lendemain. »

Vendredi, le meneur de course Colton Herta a déclaré que la piste était encore plus accidentée que le circuit urbain de Detroit. Les sections de piste les plus cahoteuses mènent à deux des endroits les plus probables pour les dépassements après que les voitures aient traversé le pont. Scott Dixon s’attend à voir de l’action à ces points du circuit.

« Il y a des transitions assez cahoteuses, surtout en dehors du pont. Mais le tracé de la piste est assez unique, assez amusant.

« C’est très difficile en freinage de piste sur des trucs comme ça, donc je pense que vous verrez beaucoup d’action avec différents pilotes. Très facile d’aller dans certains des run-offs et beaucoup de virages aveugles.

Le tronçon à cinq virages qui relie les deux tronçons du pont est particulièrement étroit et lent. Après avoir traversé le pont une deuxième fois, les pilotes entrent dans une section de piste si large qu’elle a déjà été comparée au circuit de l’aérodrome de Cleveland où la série CART Indycar a couru dans les années 80 et 90.

Les simulations ont indiqué que la nouvelle piste serait un lieu punitif, mais James Hinchcliffe d’Andretti était ravi de ce qu’il a trouvé vendredi.

“Honnêtement, je pense que c’était mieux que prévu”, a-t-il déclaré. « Il ne fait aucun doute que le pont est bosselé, mais c’est un peu la même chose pour tout le monde. La partie arrière est serrée et glissante mais c’est la même chose pour tout le monde.

“La section du stade est en fait vraiment bien caoutchoutée pour la première fois – non seulement nous sommes sur la bonne voie cette année, mais tout a été sur la bonne voie ici.”

Photos: Premiers essais sur le nouveau circuit urbain d’IndyCar à Nashville

Jimmie Johnson, Ganassi, IndyCar, Nashville, 2021 Scott Dixon, Ganassi, IndyCar, Nashville, 2021 Will Power, Penske, IndyCar, Nashville, 2021 Colton Herta, Andretti, IndyCar, Nashville, 2021 Scott McLaughlin, Penske, IndyCar, Nashville, 2021 IndyCar, Nashville, 2021 Ryan Hunter-Reay, Andretti, IndyCar, Nashville, 2021 James Hinchcliffe, Andretti, IndyCar, Nashville, 2021 Jack Harvey, Meyer Shank, IndyCar, Nashville, 2021 IndyCar, Nashville, 2021 Will Power, IndyCar, Nashville, 2021 Romain Grosjean, Coyne/Rick Ware, IndyCar, Nashville, 2021 IndyCar, Nashville, 2021 IndyCar, Nashville, 2021 IndyCar, Nashville, 2021 Colton Herta, Andretti, IndyCar, Nashville, 2021 Romain Grosjean, Coyne/Rick Ware, IndyCar, Nashville, 2021 Conor Daly, charpentier, IndyCar, Nashville, 2021 Conor Daly, charpentier, IndyCar, Nashville, 2021 Scott Pagernaud, Penske, IndyCar, Nashville, 2021 Scott McLaughlin, Penske, IndyCar, Nashville, 2021 Felix Rosenqvist, McLaren SP, IndyCar, Nashville, 2021 Max Chilton, Carlin, IndyCar, Nashville, 2021 Jimmie Johnson, Ganassi, IndyCar, Nashville, 2021 Helio Castroneves, Meyer Shank, IndyCar, Nashville, 2021 Sébastien Bourdais, Foyt, IndyCar, Nashville, 2021 Romain Grosjean, Coyne/Rick Ware, IndyCar, Nashville, 2021 Ryan Hunter-Reay, Andretti, IndyCar, Nashville, 2021 Jack Harvey, Meyer Shank, IndyCar, Nashville, 2021 Santino Ferrucci, RLL, IndyCar, Nashville, 2021 Josef Newgarden, Penske, IndyCar, Nashville, 2021 Scott McLaughlin, Penske, IndyCar, Nashville, 2021 Colton Herta, Andretti, IndyCar, Nashville, 2021 Colton Herta, Andretti, IndyCar, Nashville, 2021 Scott Dixon, Ganassi, IndyCar, Nashville, 2021

