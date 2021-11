Premier aperçu et bande-annonce du film produit par Russell Wilson

Un nouveau film de football produit par le quarterback des Seattle Seahawks Russell Wilson sortira très bientôt. STX Films a révélé la bande-annonce et le premier aperçu du film Champions nationaux, qui sortira à l’échelle nationale le 10 décembre. Wilson est producteur exécutif et fait une apparition dans le film. Les champions nationaux ont un casting de stars, dont Stephan James, JK Simmons, Alexander Ludwig, Lil Rel Howery, Tim Blake Nelson, Wilson, Andrew Bachelor, Jeffrey Donovan, David Koechner avec Kristin Chenoweth avec Timothy Olyphant et Uzo Aduba.

« Trois jours avant le match de championnat national de football universitaire, le quart-arrière vedette LeMarcus James (Stephan James) et son coéquipier Emmett Sunday (Alexander Ludwig) déclenchent la grève d’un joueur déclarant qu’ils ne participeront pas tant que tous les étudiants-athlètes ne seront pas équitablement rémunérés », indique le synopsis officiel. États. « Avec des milliards de dollars à risque et des héritages en jeu, les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Maintenant, avec seulement quelques heures avant le coup d’envoi, l’entraîneur-chef (JK Simmons) et divers courtiers en puissance (Lil Rel Howery, Tim Blake Nelson, Andrew Bachelor , Jeffrey Donovan, David Koechner, Kristin Chenoweth, Timothy Olyphant, Uzo Aduba) doivent courir contre la montre pour protéger ou détruire le système d’athlétisme universitaire en vigueur. »

Wilson a récemment parlé des champions nationaux dans un prochain épisode du podcast AP Pro Football et est prêt à être vu par les fans. « Je suis très enthousiasmé par les« champions nationaux » et la façon dont il explore l’idée du commerce du sport universitaire et le fait qu’il génère des milliards de dollars pour ces universités, ces marques et ces réseaux de télévision, et tout repose sur la pensée sous-jacente de ces les enfants ne sont pas payés pour cela », a déclaré Wilson, selon l’Associated Press.

National Champions est réalisé par Roc Woman Waugh et a parlé à l’Associated Press et a parlé de l’impact de Wilson sur le film. « Russ n’était pas seulement franc au sujet de son parcours, mais a également partagé l’expérience de plusieurs de ses pairs qui n’ont pas eu la chance de faire la NFL, surtout à son niveau », a déclaré Waugh. « Sa présence en tant que producteur exécutif et à l’écran a donné confiance à tant d’autres pour s’exprimer et nous aider à façonner l’argument des deux côtés de ce débat. »

Avec Wilson, il y aura des apparitions de camée de la star de la NFL Malcolm Jenkins et de la star de la NBA Karl-Anthony Towns. Il y aura également des camées de personnalités sportives telles que Mike Greenberg, Steve Levy, Taylor Rooks, Michael Holley, Nick Wright et Jemele Hill.