La bande-annonce du prequel de Yellowstone est ici. Vendredi, Paramount + a publié la bande-annonce officielle de la prochaine série 1883, mettant en vedette le couple réel Faith Hill et Tim McGraw dans le rôle de Margaret et James Dutton. Sam Elliott joue également le rôle du cow-boy Shea Brennan dans la série, qui fera ses débuts sur le streamer le 19 décembre.

Dans la bande-annonce, on peut voir le personnage de McGraw, James, se lancer dans une fusillade sanglante, tandis que Shea d’Elliott vient le voir par la suite. « Alors vous vous asseyez tous et regardez ? » James demande au groupe, ce à quoi Shea répond: « Vous aviez l’air de l’avoir compris. » James répond, « Merci pour l’aide. »

Plus tard dans la bande-annonce, James et sa famille se préparent à faire leurs valises et à déménager vers le nord, McGraw disant: « Ma famille me rencontre ici ce soir et nous nous dirigeons vers le nord, et nous continuerons de nous diriger vers le nord jusqu’à ce que je trouve un pays qui vaut le détour périple. » Shea l’avertit : « Ce voyage sera dangereux jusqu’en Oregon. » James dit plus tard à Margaret du voyage difficile à venir, « Je crois en toi, je crois en notre garçon, et je crois en notre fille, et c’est tout. »

La préquelle très attendue de la série à succès Yellowstone a été annoncée plus tôt cette année, racontant l’histoire des ancêtres de la famille Dutton de la série originale alors qu’ils voyagent vers l’ouest à travers les Grandes Plaines vers le dernier bastion de l’Amérique sauvage, essayant d’échapper à la pauvreté pour repartir à neuf dans le Montana. Billy Bob Thornton, l’actrice de Young Sheldon Isabel May et la star de Sons of Anarchy LaMonica Garrett sont également à l’affiche en 1883. Paramount Network diffusera un événement spécial en première diffusion simultanée pour 1883 le dimanche 19 décembre, à la suite d’un nouvel épisode de Yellowstone.

McGraw et Hill ont partagé leur enthousiasme à l’idée de jouer dans la préquelle sur les réseaux sociaux depuis l’annonce de leur casting en août. « Enfin, le jour est venu où je peux partager des nouvelles passionnantes avec vous ! » Hill a écrit sur Instagram à l’époque. « Je jouerai Margaret Dutton, la matriarche originale de la famille Dutton dans le prequel de Yellowstone en 1883. Attendez, vous n’avez jamais rien vu de tel ! » McGraw a déclaré dans une vidéo sur son propre profil: « Nous sommes assez excités à ce sujet. Faith et moi pouvons jouer aux côtés de Sam Elliott. Je veux dire, mon Dieu. »

Ne manquez pas la première de 1883 le dimanche 19 décembre sur Paramount+ Produit par MTV Entertainment Studios et 101 Studios, 1883 est produit par Sheridan, John Linson, Art Linson, David Glasser, Ron Burkle et Bob Yari.