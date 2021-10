Premier aperçu: ‘Pikmin Bloom’, le suivi Walktastic de Niantic pour Pokémon GO, lancements progressifs aujourd’hui

Image : Nintendo / Niantic

Si jouer au golf est le meilleur moyen de gâcher une promenade, l’espoir de Niantic Pikmin Bloom, le titre de suivi/soeur tant attendu du très populaire Pokémon GO, est de créer exactement le contraire – quelque chose pour « pimenter vos promenades quotidiennes » et transformer une promenade quotidienne en quelque chose de fleuri et de joyeux. Déployé dans le monde entier « au cours des prochains jours » via un lancement échelonné commençant aujourd’hui en Australie et à Singapour, il a été développé par le studio de Tokyo de Niantic en collaboration directe avec Nintendo et, de par sa conception, il s’agit plus d’une application de style de vie que d’un « jeu ».

Là où Pokémon GO devient une obsession, Pikmin Bloom – selon le PDG de Niantic, John Hanke – est un logiciel conçu pour s’intégrer plutôt que pour attirer l’attention dans votre routine quotidienne. Il vous fait collecter des graines pendant que vous marchez, cultivez des Pikmin en les plaçant dans votre sac à dos podomètre d’incubation avant de les cueillir, de les nommer (si vous le souhaitez) et de les ajouter à votre petite armée de chasseurs-cueilleurs.

Nous avons été invités à une réunion de groupe Zoom avec Hanke et Madoka Katayama, responsable de la conception UX chez Niantic Tokyo Studio, où le duo a décrit les ambitions de cette nouvelle application et le large public qu’ils espèrent attirer. Le châtaignier « 8-80 ans » a été présenté lors de la discussion sur la population cible, bien qu’après avoir passé du temps avec l’application sous forme bêta, il est certainement clair qu’il s’agit d’une expérience beaucoup plus large que même quelque chose comme Pokémon GO. Pikmin Bloom est vraiment une application de marche agréable qui compte vos pas et favorise doucement les avantages mentaux et physiques de sortir de vos fesses et de sortir de la maison sans avoir à tous les attraper.

En plus des graines, Pikmin collecte périodiquement des fruits pendant que vous marchez et ceux-ci sont transformés en nectar – attirant votre petite équipe au garde-à-vous avec le sifflet (en mode AR si vous voulez) et leur donner du nectar fait fleurir et produire le bulbe sur leur tête. pétales. Les pétales sont utilisés pour activer une traînée de fleurs (avec une mélodie élévatrice appropriée) qui sont laissées partout où vous marchez et offrent quelques avantages. Premièrement, plus vous plantez des fleurs longtemps, plus votre bonus de croissance de graines est important (et, par conséquent, plus vos graines de Pikmin pousseront rapidement). Deuxièmement, laisser une traînée de fleurs autour de plantes géantes dans votre quartier – l’équivalent de Poké Stops dans ce jeu – les fera également fleurir. Vous pouvez le faire vous-même (si vous êtes prêt à tourner en rond pendant un moment) ou vous joindre à d’autres bloomers pour faire fleurir la fleur.

Bien que très loin d’une version mobile de la série RTS de Nintendo, l’application est remplie d’adorables crochets audio et de moments mignons de créatures qui ont attiré pour la première fois Pikmin aux propriétaires de GameCube en 2001. Ce n’est évidemment pas un hasard si Pikmin Bloom est lancé en douceur le 20. anniversaire de la franchise. En fait, vous seriez pardonné de penser que Niantic a mis celui-ci en banque depuis des mois et qu’ils attendent juste que la pandémie se calme pour lancer leur application de marche à un moment où les joueurs ont pu, vous savez, se promener librement. Cependant, Hanke nous dit que bien qu’il soit en développement actif depuis longtemps, le lancement n’a pas été retardé par COVID-19 – il a juste fallu du temps pour que cette graine germe.

L’équipe a apparemment expérimenté pendant longtemps avec différentes IP Nintendo pour trouver la meilleure solution. Hanke et Katayama n’ont pas précisé mais on ne peut qu’imaginer qu’Animal Crossing était une autre série avec un attrait suffisamment large. Cependant, on nous dit que l’IP la plus «célèbre» n’était pas nécessairement adaptée à un jeu qui devait interagir et se croiser avec le monde réel, et Pikmin était apparemment le choix naturel.

Lors du lancement de l’application, vous êtes invité à créer un avatar Mii à partir d’une palette limitée qui est visible par les autres utilisateurs si vous le souhaitez (tout comme votre sentier de fleurs, bien que vous puissiez désactiver la visibilité publique). L’idée derrière ces éléments visibles est de transmettre les « traces et les sentiments » des autres joueurs et d’encourager la collaboration dans un monde asynchrone partagé, bien que vous n’ayez pas besoin de participer à l’un ou l’autre si vous préférez ne pas le faire.

Après avoir joué à un jeu sous sa forme bêta, nous n’avons pas eu assez de temps pour explorer toutes les facettes, et divers éléments sont bloqués derrière un système de mise à niveau qui se déverrouille au fur et à mesure que vous accomplissez des tâches et enregistrez des étapes. On nous dit que vous pouvez envoyer votre Pikmin en expédition pour récupérer des objets, mais le déroulement général du gameplay basé sur la croissance sera familier à tous ceux qui ont fait éclore un œuf dans Pokémon GO, bien que cueillir Pikmin de leurs pots à dos soit infiniment plus satisfaisant que de tapoter un œuf.

La façon familière dont votre batterie se décharge lorsque vous êtes en déplacement est peut-être moins la bienvenue, mais le kilométrage – et les batteries – varieront. Si vous associez le jeu aux applications de santé et de podomètre de votre téléphone, les étapes que vous effectuez pendant la fermeture de l’application seront également prises en compte dans votre total. Malheureusement, le jeu est très lié à vos pas, ce qui signifie que les utilisateurs de fauteuils roulants devront recourir à secouer leurs appareils mobiles pour faire pousser ces graines.

Le Lifelog est un autre aspect qui différencie Bloom de GO – un résumé quotidien non seulement des étapes que vous avez effectuées, mais aussi de votre humeur et de vos souvenirs capturés via des photos prises à partir de votre pellicule (si vous autorisez l’accès). Cet élément de style journal transforme l’expérience en quelque chose comme un croisement entre un jeu et le diaporama « Mémoires » de votre application Photos. Il est également fait mention de costumes spéciaux pour votre Pikmin, quelque chose que nous n’avons pas encore vu dans le jeu. En fait, il y a – osons le dire – le parfum le plus doux de Miitomo sur les bords de cette application. Ce sont peut-être les avatars Mii, mais le journal de vie et le mécanisme de cartes postales (où Pikmin récupérera les cartes postales des endroits que vous visiterez) sont des indicateurs petits mais clés des ambitions très différentes des développeurs pour ce jeu.

En fait, comme l’a noté Katayama, Pikmin Bloom n’est vraiment pas aussi similaire à Pokémon GO qu’on pourrait le penser au premier abord. Des journées communautaires mensuelles sont prévues, mais si les jeux partagent autre chose que, bien sûr, la technologie sous-jacente et les données cartographiques, c’est un sentiment d’exploration et de collaboration avec des étrangers. Le seul niveau de compétition ici, cependant, consiste à se vanter de votre niveau, des médailles que vous avez débloquées ou des sentiers fleuris que vous avez laissés dans les environs.

Un élément faible notoire de la conception de Pokémon GO est sa dépendance à l’égard d’un environnement urbain animé pour fonctionner au mieux, et Niantic a cherché à résoudre ce problème ici avec des « décisions conscientes » prises pour rendre le jeu plus accessible aux joueurs dans les zones reculées. La monétisation semble être tout à fait conforme à l’approche Pokécoin de Pokémon GO – accélérer la croissance des graines en achetant un doohickey en option, mais des pétales supplémentaires, du nectar et des emplacements de graines uniques, ce genre de chose.

On nous dit que les Bulborbs pourraient être incorporés à l’avenir et que vous pourriez même perdre votre bien-aimé Pikmin, bien que le réalisateur s’efforce de dire qu’ils ne «mourront pas». Elle mentionne également la possibilité que de nouveaux Pikmin inédits fassent leurs débuts dans le jeu. Mais pour l’instant, il s’agit de marcher autour de la propagation des fleurs et de construire une petite armée de copains végétaux.

Ce qui est bien. Notre temps avec le jeu jusqu’à présent a été très agréable en tant que petit accompagnement pendant que nous nous promenions dans la ville. Nous ne prévoyons pas que des légions de fans de Pikmin se regroupent pour planter des fleurs de la même manière que les Pokémon GO se rencontrent pour combattre dans des raids et attraper des monstres de poche rares, mais en tant qu’accompagnement périphérique de votre promenade quotidienne, Pikmin Bloom a été extrêmement agréable.

Il y a encore ce mot : agréable. Cela semble accablant avec de faibles éloges, mais il est plutôt inhabituel qu’une version aussi ambitieuse soit si audacieusement et intentionnellement périphérique pour le joueur. Nous sommes habitués aux jeux – du moins les plus célèbres – qui prennent le contrôle de nos vies, nous nourrissent de nos impulsions malsaines et sapent notre vitalité grâce à des mécanismes addictifs qui transforment « un de plus » en « dix-sept autres-gos ». Il y a une anxiété inhérente à beaucoup de ces expériences, une panique mineure que vous manquerez une opportunité ou échouerez. Mon dieu, et si je ne les attrapais pas tous ?!

Pikmin Bloom est absolument l’antithèse de cela; apparemment content d’être simplement là lorsque vous avez besoin de compagnie ou d’un peu de distraction par une journée grise pendant que vous faites une course. Dans cette capacité facile à vivre et nécessitant peu d’entretien, l’application fait une bonne première impression et ressemble à une bouffée d’air frais parfumée aux fleurs à apprécier lors d’une marche d’automne rapide, surtout après avoir été enfermée pendant la majeure partie de l’année dernière. Reste à voir si son large attrait peut se traduire par quelque chose comme le succès financier de son compagnon d’écurie, mais nous allons certainement le promener dans les semaines et les mois à venir.

En supposant que notre batterie résiste, bien sûr.