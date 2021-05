Premier appel dans l’histoire de l’Espagne sans représentation du Real Madrid

24/05/2021

Activé à 13:14 CEST

.

La convocation de Luis Enrique Martinez pour l’Euro 2020, il restera dans l’histoire pour la première fois qu’aucun joueur du Real Madrid n’est appelé.

Problèmes physiques subis par Sergio Ramos, le capitaine du Red ces dernières années, et Dani carvajal, comme l’a reconnu l’entraîneur de l’équipe nationale, ils ont fait qu’il n’a finalement eu aucun joueur de la boîte blanche. Il n’est pas non plus arrivé à temps, avec un manque de régularité et de continuité, Marco Asensio.

“Deux des joueurs qui auraient pu participer cette saison comme Carvajal et Ramos seraient à l’appel”, a fait valoir Luis Enrique lors d’une conférence de presse, dans laquelle il a souligné: “Je ne fais pas de dentelle aux fuseaux ou alors que certains clubs ou autres sont heureux de ne pas figurer sur la liste sur cette base, je regrette sincèrement que ces deux joueurs du Real Madrid ne soient pas dus à des blessures “.

Jamais à ce jour dans les Coupes du monde et les Coupes d’Europe, ce fait ne s’était produit. Il y avait toujours au moins un joueur du Real Madrid, comme cela s’est produit dans le rendez-vous universel du Brésil 50 avec Luis Molowny.

Lors de la dernière grande compétition, la Coupe du monde 2018 en Russie, Julen lopetegui, qu’il allait diriger l’équipe bien qu’à la fin il ait fait Fer à repasser Fernando, étaient présents depuis le décor blanc Ramos, Carvajal, Nacho Fernández, Isco Alarcón, Asensio et Lucas Vázquez.