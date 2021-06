Premier appel de Claudia Pina avec l’Absolu

03/06/2021 à 20:06 CEST

Jenni Hermoso ne sera pas dans l’appel de Jorge Vilda en raison de problèmes physiques. L’attaquant du Fútbol Club Barcelona souffre d’inconfort à la cheville qui souffrait déjà fin avril. Mardi dernier, il a dû quitter le terrain de jeu lors du dernier match de la Primera Iberdrola contre l’Atlético de Madrid. Ce sera Claudia Pina qui prendra sa place dans l’appel.

La semaine prochaine, Pina pourrait faire ses débuts avec La Roja lors des deux matches amicaux contre la Belgique et le Danemark qui sont prévus les 10 et 15 juin. Le joueur de football est l’un des plus représentatifs au niveau international après avoir atteint ser Ballon d’Or et Soulier d’Or l’année où ils ont remporté la Coupe du Monde avec les U-17, le premier et le seul que l’équipe nationale espagnole a réalisé.

Au cours de cette campagne, il a eu un rôle transversal avec Séville. La joueuse s’est imposée comme une figure clé de l’équipe dirigée par Cristian Toro, et les données le confirment. Pina a contesté un total de 26 matchs, au cours desquels il a marqué 9 buts et fourni six passes décisives.

Dans la concentration, qui débutera lundi 7 juin prochain à Los Angeles de San Rafael, il y aura également six autres attaquants : Esther, Nahikari, Marta Cardona, Mariona Caldentey, Lucía García et Alba Redondo.